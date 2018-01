LE BUSTE ORTOFRUTTA RADICAL CHIC: un centesimo alla volta meno liberi e più poveri! - Di Gianmarco Landi

Il Governo del Partito Democratico ad agosto dello scorso anno, mentre noi eravamo spensierati al mare e tutte le opposizioni evidentemente erano con noi, ha infilato di soppiatto in un ‘sacchetto’ di norme per il rilancio del Sud una serie di pretese ecologiste che proibiscono la commercializzazione delle bustine di plastica sottile per imballare l’ortofrutta nei supermercati, così imponendoci di comprare quelle in bioplastica (biodegradabili e compostabili), una sorta di esercizio ascetico quotidianoche da veri e propri prigionieri dovremmo adempiere a scopo rieducativo ogni volta che faremo la spesa.





L’input nella Gerarchia delle Fonti del diritto al Legislatore nazionale in effetti arrivava da un blando quadro di norme della Unione Europea proteso a favorire la realizzazione di manufatti per imballaggi usa e getta in plastiche di mais, cereali o fibre vegetali al posto di quelle in plastica tradizionale derivanti dagli idrocarburi. Ma vi è di più: il Governo del PD ha messo in discussione l’avanguardismo e il dirigismo della UE, tanto che in preda ad un impeto cattocomunista,ha deciso di profilarsi come più unioni o europeista della stessa Unione Europea, inasprendo il tono illiberale e pedagogico in una forma di osceno paternalismo etico. Osserviamo, infatti, il recepimento dell’input comunitario che non contempla nelle norme nessun favore per le buste buone e progressiste, cioè ‘comuniste’ , e penalizzazioni per le buste ignoranti e sporcaccione, cioè buste ‘populiste’, bensì addirittura obblighi onerosi verso cui tutti dovremmo chinare il capo. La cosa si è verificata questa estate e stride un bel po’, perché proprio mentre Matteo Renzi e il suo scudiero Carrai chiedevano udienza a Trump elemosinando una cortesia a Luttwak, e il politologo invitava i due aspiranti trumpisti a rivolgersi a Guido Lombardi, Il Governo del Giglio magico veniva colto da un raptus di sapienza ecologista liberticida! Non ci è dato di sapere quale sia il colpo di genio insito nel divieto alla commercializzazione di un trascurabile manufatto usa e getta in plastica imposto con l’obbligo di comprarne un altro, proprio al ritorno da un G20 estivo in cui la Super potenza dell’ Occidente aveva annunciato la fine della guerra fredda al carbone, al petrolio o alla plastica, ma possiamo ipotizzare tante cose che espongono il PD al pubblico ludibrio.





Dovremmo considerare, forse, questa cosa come una sorta di dispettosa‘molotov’lanciata dalle vedove italiane di Obama alla Presidenza Statunitense per il ritorno agli idrocarburi annunciato, sconfessando la panzana del global warming sul clima? Non credo sia solo questo.





Ci sono in realtà due ragioni di avanguardia DEM che si rintracciano in altrettante fallacità e manchevolezze: la prima è nella mistica dell’ecologismo che viene spacciata come ineluttabile scienza; la seconda nel volgare uso del potere politico per favorire certi colletti bianchi o, in questo caso, certe likewoman radical chic con una borsa di Prada saldamente sotto il braccio.





Ma la cosa che più mi sconvolge non è la presunzione di pedagogia sociale insita nell’ambientalismo perorato dalla intellighenzia DEM, o la faccia di bronzo del segretario del PD, Matteo Renzi, che pensando di turlupinare Trump e i Repubblicani, voleva persuaderli di poter essere l’uomo per tutte le stagioni, calandosi in quella definizione con cui il filosofo Tommaso Moro identificava l’uomo politico puro e spregiudicato, cioè quello pronto a fare tutto e anche il suo contrario. Mi sconcerta di più il radicamento dell’idiozia comunista che rimbambisce con le sue superstizioniambientaliste, non solo i cattocomunisti praticanti il verbo ecologista,ma pure tantissimi forzisti, tantissimi grillini e tantissimi leghisti, realizzando un genocidio di cervelli ammassati in una Soluzione Finale del buon senso.





Le norme sugli obblighi all’uso cogente dei sacchetti biodegradabili sono uno scempio alla Democrazia, alla Libertà e al Diritto che anche il Popolo italiano ha di aspirare al benesserein un’epoca in cui non vi sarebbe nessuna necessità di sottomettersi a certi esercizi pauperisti come pretendono certe encicliche di Papa Obama Francesco, in questo caso quella assurda sull’ambiente e sul riscaldamento globalecausato dai peccatori occidentali. Gli ecologisti italiani, che tutti sappiamo essere come delle angurie, cioè verdi fuori e rossi dentro, oltre a Laura Boldrini, leader di Sinistra Ecologia e Libertà, hanno il loro leader mondiale in Papa Francesco, un propalatore di una verità ‘scientifica’ più infame che ci possa essere, cioè quella che pretende di persuadere gli scienziati perché corroborata dalla Chiesa, proprio come ai tempi dell’Inquisizione. Ma perché Il Papa si occupa di global warming sul clima? Ne sa di fisica più di quanto ne sappia il gotha degli scienziati di cui si avvale l’Amministrazione Statunitense? Ha più autorevolezza in materia di Rubbia, Zichichi o Battaglia?





Vi sono moltissime ragioni per riflettere su quanto propongo, e rendendomi conto di quanto sia scomodo farlo mi limiterò solo a due riflessioni su questa storia della cogenza dei sacchetti di bioplastica, una storia piccola ma molto emblematica, che cercherò di sintetizzare in maniera comprensibile a tutti ma allo stesso tempo non superficiale. Per prima cosa bisogna considerare le norme partorite per la imposizione dellabioplastica riflettendo sulla base di un sano quesito: qui prodest?





Per seconda cosa bisogna soppesare i presupposti, le giustificazioni filosofiche e scientifiche, ma soprattuttole implicazioni sottese al dover accettare una presunta verità proclamata in maniera apodittica dai progressisti, e cioè lasoverchiante necessità di salvare il Mondo abbandonando senza indugio le tecnologie industriali sottese allo sfruttamento degli idrocarburi, e tutte le enormi convenienze praticheeconomiche, ivi compresi l’uso dibuste normali, di cui dovremmo fare a menofacendo sanguinare il portafogli.La plastica è veramente un problema o la sua demonizzazione è solo un artificio per orientare l’opinione pubblica a comportamenti emotivi, illogici e antieconomici, e attuare così processi industriali e geopolitici sopra la nostra testa? Ad esempio penso al referendum sul nucleare e alla vittoria del No per scongiurare dei poveri bimbi che altrimenti sarebbero nati con due teste. Quella fu una scelta politica giusta? Anche se comportò pesantissimi gravami di impoverimento su tutta la nostra Nazione, che annoverava scienziati del calibro di Fermi, la cui applicazione del suo genio è alla radice dell’arricchimento di altre Nazioni piene di centrali nuclelari ? Penso anche ad altreeccellenze nazionali dissipate negli ultimi 25 anni, comeil back ground dell’Eni o la grande Industria Chimica italiana, con certi personaggi politicamente scorretti, come Enrico Mattei o Raul Gardini, suicidati o morti per cause incidentali che qualcuno in realtà ha scientemente determinato e noi non protetto, svenduto, come si vorrebbe fare per il diritto alla cittadinanza senza se e senza . Ciò premesso, entriamo nel vivo tema.





Consideriamo il mercato delle plastiche in Italia oggi. Plastic Consult ha pubblicato uno studio sugli imballaggi compostabili e il primo dato è che le bioplastiche sono una frazione insignificante dei materiali plastici utilizzati nel settore, perché come sappiamo costano tanti soldi che qualcuno deve investire e quasi sempre dilapidare, non solo nel caso la ricerca non avesse solide basi scientifiche, ma anche se alla fine della fiera non vi fosse già in partenza la effettiva necessità empirica di ricercare alcunché. Su una massa di 2.180.000 milioni di tonnellate di imballaggi plastici immessi al consumo in Italia, la loro incidenza è intorno al 2%, vale a dire circa 50.000 tonnellate, contro il 43% del polietilene, il 22% del PET, il 21% del polipropilene e l’8% delle stireniche (PS - EPS) etc. etc... Per quanto concerne le varie tipologie di packaging compostabili, il sacchetto per la spesa, il settore che ci interessa, costituisce il 94% del totale e focalizzando l’attenzione sui sacchetti monouso in plastica, l’Istituto rivela un numero che è di poco superiore a quello riferibile ad un’unica azienda, quella di Novara nel cuore di Matteo Renzi, il quale si è abilmente difeso affermando di non capire come l’azienda in questione versasse in situazione di monopolio annoverandosi in Italia altri 150 soggetti analoghi che potrebbero sortire concorrenza, oltre ad un imprecisato numero di soggetti che potrebbero accorrere da altre nazioni. Renzi si è difeso benissimo, da uomo intelligente e scaltro comunicatore quale è, ma ha qualche piccola ragione?





Non ce l’ha per due motivi abnormi: il primo riguarda l’azienda monopolista che lui ha cercato di rinforzare e tutelare, così come spiegherò nel seguito; il secondo riguarda il senso di quello che si sta facendo con questa economia verde, che assolutamente non è rintracciabile nel buon senso o nelle convenienze.





L’azienda a cui il PD ha fatto la marchetta è la Novamonts.p.a, controllata da MATER BI s.p.a.che a sua volta è controllata da una holding di Intesa San Paolo e da una holding lussemburghese, un partner ideale per portare un po’ di soldi italiani nel Paese del Presidente della Unione Europea, il signor Juncher.





Sappiamo, inoltre, che Intesa San Paolo ha finanziato fortemente questo brevetto di bioplastica da mais denominato MATER BI (controllante di Novamont spa), ed in base alle dichiarazioni di Catia Bastioli, una perla di manager ‘incastonata’ in quel harem di likewoman legate a Matteo Renzi, sappiamo pure che il brevetto scaturisce da un dispendio finanziario pari a ben 500 milioni di euro. Sia chiaro: una Banca nel suo legittimo esercizio del merito di creditopuò dareben 5 centinaia di milioni di euro a chi ritenesse appropriato, anche se tutti sappiamo come questo esercizio funzioni e quale prezzo abbia, in primisesentando di benefici e opportunità le PMI o le famiglie che invece costituiscono il reale PIL italiano. Ma i numeri ci dicono anche altro, e cioè che il settore delle bioplastiche riguarda in Italia in maniera dominante un’unica azienda, laNovamont spa, la quale produce attraverso il MATER PI (il loro brevetto del mais) poco meno delle 50 mila tonnellate dibioplastica totalmente prodotte in Italia, e prevalentemente usate per il 94 per cento nella produzione di shopper e imballaggi per supermercati (guardare stralcio report aziendale). Perciò, sebbene i soggetti esistenti sul mercato italiano delle bioplastiche siano effettivamente 150, e i brevetti vari, con ciò riconoscendo che Renzi afferma il vero in senso teorico, è scorretto negare la situazione di monopolio dato che i circa 149 soggetti fanno tuttiinsieme un complessivo di alcune centinaia di tonnellate di bioplasticheogni anno, mentre un unico soggetto da solo ne fa grossomodo intorno alle 50.000 tonnellate.