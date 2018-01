SCUOLA. PER UN ORIENTAMENTO CONSAPEVOLE

Intervista al prof. Domenico Greco, docente del Monnet di Ostuni, che da 30 anni si interessa di orientamento in entrata ed in uscita della A.F.M. (ex Ragioneria), del Turistico ( ex ITER) e del C.A.T. ( ex Geometri).





Prof. Greco la Vostra Scuola sta aiutando le famiglie per le iscrizioni?





Dal 16 gennaio e fino al 6 febbraio la nostra scuola e la nostra segreteria sono a disposizione del territorio tutte le mattine fino alle ore 13,45. Intanto da oggi e fino al termine delle iscrizioni, ovvero le ore venti del 6 Febbraio la nostra Scuola e la nostra segreteria alunni sarà a disposizione del territorio tutte le mattine e fino alle ore 13.45.





Al MONNET sono in programma varie iniziative volte a favorire una scelta consapevole da parte delle famiglie tra cui gli Open day nelle giornate del 28 gennaio e del 4 febbraio di orientamento alla scelta dell'indirizzo Tecnico dedicate agli studenti delle scuole MEDIE di 1° Grado, che si terranno anche all'Agrario e all'Industriale.





Si parte con domenica 28 Gennaio e durante la mattina sarà aperta la segreteria per effettuare le iscrizioni e si procede con domenica 4 Febbraio. Dal 23 gennaio e fino al 6 febbraio la segreteria resterà aperta per agevolare le famiglie per l'iscrizione, anche nel pomeriggio di ogni martedì e giovedì.





Durante gli Open day è possibile assistere alle presentazioni dei tre indirizzi del Monnet e raccogliere tutte le informazioni utili per iscriversi e conoscere i servizi offerti. Queste giornate offrono l’opportunità di incontrare i docenti e ascoltare l’esperienza di studenti in corso e giovani diplomandi, oltre che di esperti per orientarsi e fare la giusta scelta. Sono previsti anche incontri per i genitori che vogliono accompagnare i figli nella scelta degli studi, visite guidate alla scoperta dei laboratori e altre iniziative per scoprire il Plesso Monnet di Ostuni .





Prof. Greco perché le famiglie devono sceglier la Vostra Scuola?





La nostra Scuola da sempre ha avuto uno stretto rapporto con il territorio sia a livello locale, sia a livello regionale, sia a livello nazionale ed internazionale; è stata la prima Scuola in Italia a far lavorare i nostri allievi nel settore turistico alberghiero. Oggi sono tutti grandi professionisti del settore e tante gioie hanno dato sia ai genitori e sia a noi docenti. Inoltre il sottoscritto si interessa dei propri allievi anche dopo il Diploma consigliando loro sia la scelta degli studi, sia l'inserimento nel mondo del lavoro.





Prof.Greco vuol dire che la sua Scuola è strettamente agganciata al mondo del lavoro?





Deve sapere, che grazie alla Nostra Scuola sono nati in Italia gli ITER, ovvero i periti turistici. Oggi ci sono 69 istituti turistici in Italia . Inoltre i nostri periti commerciali (AFM) oltre che operare in tutti i settori economici, si specializzano anche in questo settore, perché riteniamo il Turismo una delle fonti più importanti della bilancia dei pagamenti e poi, grazie alle bellezze del territorio, la Puglia contenderà in futuro le prime posizioni alle altre Regioni. Infine vorrei evidenziare che il CAT (ex Geometri ) offre un “diploma di rilievo”, visto inoltre che la nostra Scuola resta l'unica del territorio brindisino per questo indirizzo.





Vogliamo fare un appello al territorio Prof?