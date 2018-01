Verso le Politiche 2018, tanta attesa per la presentazione ufficiale delle candidature in Puglia e nel brindisino. Da seguire le mosse di Raffaele Fitto: al Senato la candidatura di Chiarelli, Nicola Ciracì alla Camera.





Ormai ci siamo, ancora pochissimo, e avremo le ufficialita’ per quanto riguarda le candidature al Parlamento delle forze politiche. La situazione: ammessi 75 dei 103 simboli presentati. Per gli altri, rimane la possibilita’ di ricorrere o integrare le varie documentazioni. Ma, soprattutto, al centro dell’ attenzione lo scenario politico, che e’ in evoluzione, tra richieste sui collegi, le scelte dei vertici nazionali, gli equilibri che (per quanto riguarda ad esempio Brindisi) possono influenzare anche gli appuntamenti amministrativi locali.





Dunque, “questioni calde”, anche e soprattutto, in Puglia, dove si susseguono, in queste ore, riunioni, incontri, strategie. Per quanto riguarda ad esempio il Partito Democratico, praticamente fatta la lista dei candidati nei collegi uninominali (16 alla Camera e 8 al Senato), bisognera’ vedere i nomi a capo dei blocchi nei collegi plurinominali. Sullo sfondo, la battaglia tra le varie correnti, compresa quella legata a Michele Emiliano.





Ed arriviamo al “fronte caldo” della cosiddetta “quarta gamba” del Centro Destra, a quelle che sono soprattutto le mosse di Raffaele Fitto. Indubbiamente, una vicenda molto calda per la Puglia. Una questione che, indirettamente, riguarda anche i rapporti con Forza Italia, gli accordi sulla distribuzione dei collegi.





In sostanza, il leader di “Noi con l’Italia” Raffaele Fitto, nella trattativa nazionale, non chiede piu’ solo quei cinque collegi “sicuri”, ma sette. Per quanto riguarda alcuni nomi, Chiarelli di Martina Franca al Senato e il parlamentare uscente Nicola Ciracì di Ceglie Messapica alla Camera. In pratica, dal “tavolo” con Forza italia di due sere fa, una parte fittiana verrebbe sistemata in Puglia. Lo stesso Raffaele Fitto, nel listino bloccato.





Ma il coordinatore regionale di Forza Italia Luigi Vitali non la pensa proprio cosi’: “Il tavolo nazionale ha gia’ assegnato cinque seggi ai centristi, che ora dovranno mettersi d’accordo al loro interno”. In poche parole, questo schema prevede, per la “quarta gamba”, il collegio senatoriale di Nardo’ e i collegi camerali di Brindisi, Martina Franca, Molfetta e Foggia”.





La replica sul fronte fittiani: “Questo scenario definitivo non ci risulta”. I fittiani che chiedono all’ UDC di ritirare il sostegno a Michele Emiliano nel Consiglio Regionale.