Dopo una direzione nazionale “fiume”, approvate le candidature al Parlamento dal Partito Democratico. Per il territorio brindisino, fuori Salvatore Tomaselli, dentro Elisa Mariano, Fabiano Amati e Giovanni Epifani

Dopo una direzione nazionale “fiume”, approvate le candidature al Parlamento dal Partito Democratico. Per il territorio brindisino, fuori Salvatore Tomaselli, dentro Elisa Mariano e Fabiano Amati.





Dopo una “direzione nazionale fiume” durata praticamente sino a poche ore fa, il Partito Democratico approva le candidature per le Politiche, ma alla votazione non partecipano le minoranze.





Ecco il documento unitario firmato da Andrea Orlando, Gianni Cuperlo, Michele Emiliano: ““Dopo ore di attesa e una successione di rinvii sull’inizio della direzione, non abbiamo ricevuto alcun elenco e, da diverse ore, informazioni in merito alla proposta che verrà sottoposta al vaglio della direzione. Con tutta la buona volontà crediamo sia necessaria in un passaggio così importante e delicato è necessario consentire a tutto il partito e alle sue diverse componenti una valutazione serena di una proposta che la lunga gestazione conferma nella sua complessità”.





Dunque, tra molte difficolta’, il Pd ha varato le proprie liste, scenario che, come vedremo, influira’ parecchio sulla Puglia e nel territorio brindisino. Il premier Paolo Gentiloni non e’ candidato in Puglia, ma e’ presente in due collegi plurinominali di Marche e Sicilia, oltre nel Collegio 1 di Roma alla Camera.





Entriamo nello specifico delle candidature pugliesi e brindisine. Tra i big nazionali, il Vice Ministro allo Sviluppo Economico Teresa Bellanova e’ candidata a Nardo’ nell’uninominale. Tra i renziani, un collegio sicuro spetta all’ attuale segretario regionale Pd Lacarra, mentre per la corrente di Michele Emiliano scendono in campo Francesco Boccia e De Santis. E per Andrea Orlando, posto per Michele Bordo.





Personalita’ di rilievo che trovano conferma, come il senatore uscente Dario Stefàno, capolista nel collegio uninominale della Puglia sud. E per il territorio brindisino? sembra proprio escluso dai giochi il senatore uscente Salvatore Tomaselli, appartenente all’ area di Andrea Orlando.





Ad essere inserito nel Collegio Uninominale alla Camera Brindisi – Fasano e’ l’ ostunese Giovanni Epifani. Riconfermata Elisa Mariano per la Camera dei Deputati, nel collegio di Francavilla Fontana, e scende in campo anche l’ attuale Consigliere Regionale Fabiano Amati (Senato - Uninominale Brindisi – Monopoli).





Questo, in attesa anche delle liste definitive da parte delle altre forze politiche, di cui vi daremo aggiornamenti.