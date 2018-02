Presentazione dei candidati al Parlamento del Partito Democratico nella sede provinciale. “Esperienza, competenza, novita’”.

Presentazione dei candidati al Parlamento del Partito Democratico nella sede provinciale in Via Osanna. Un momento importante per un partito che, nel territorio brindisino, ha cambiato la segreteria provinciale, e in attesa delle prossime amministrative nel capoluogo .





Sicuramente, un partito che sino all’ ultimo ha fatto i conti con le esigenze e richieste delle varie correnti, passando anche per scelte “dolorose” e da alcuni ritenute sbagliate. Proprio venerdì pomeriggio, la conferenza stampa dell’ escluso “eccellente”, il senatore uscente Salvatore Tomaselli, che, pur non volendo fare polemiche personali, ha evidenziato tutto il suo rammarico, ma accompagnato dall’ annuncio di “impegnarsi in prima persona” per il Pd.





Una conferenza stampa che ha fatto seguito ad un’ assemblea degli iscritti, in cui i candidati si sono confrontati con chi, in un certo senso, ha ripreso entusiasmo nel supportare il percorso politico del Partito Democratico, che “viaggia” su due binari paralleli (le elezioni politiche e l’ avvicinamento alle amministrative brindisine). Oltre al segretario provinciale Rosetta Fusco e a quello cittadino Francesco Cannalire, presenti i candidati Elisa Mariano (parlamentare uscente, in campo nell’uninominale alla Camera nel collegio Francavilla Fontana – Manduria e nel plurinominale Taranto-Martina - Brindisi – Monopoli), Giovanni Epifani (candidato all’ Uninominale nel collegio Brindisi), l’attuale Consigliere Regionale Fabiano Amati all’ uninominale al Senato nel collegio Brindisi – Monopoli, l’avvocatessa Rubina Ruggiero (ed ecco, in sostanza, la vera novita’ politica per il Pd brindisino, in campo nel plurinominale alla Camera Puglia 3 Brindisi), il Presidente Provinciale Rosy Barretta (plurinominale Senato Sud Puglia e per un posto anche alla Camera), Raffaele Pappada’ (in campo nel plurinominale alla Camera Lecce – Nardo’ – Casarano – Francavilla).





Dunque, in una prima analisi, personalita’ che ricoprono o hanno gia’ ricoperto ruoli istituzionali (Mariano, Amati, Epifani), insieme alla new entry nel Partito Democratico rappresentata da Rubina Ruggiero e alla grande voglia di “andare oltre” da parte di una figura “storica” come Rosy Barretta.





L’entusiasmo, ma anche una certa emozione, di Rubina Ruggiero che, lo ricordiamo, era anche stata candidata nel 2016 al Consiglio Comunale di Brindisi nella lista del movimento Brindisi Bene Comune. “E’ un’ esperienza affascinante, sicuramente irta di ostacoli e difficolta’, che volevo intraprendere. Non ho ambizioni personali, ma solo la grande voglia di spendermi per il Partito Democratico e per il territorio. Un territorio che ha sicuramente emergenze sociali e ambientali, ma su cui il Partito Democratico sta gia’ lavorando.Le proposte in campo gia’ ci sono, come ad esempio la decarbonizzazione che dovra’ avvenire a pieno regime entro il 2025. Come sapete, per me l’ambiente e la salute pubblica sono state sinora un “cavallo di battaglia”, a maggior ragione se avro’ la grande responsabilita’ di ricoprire la carica di parlamentare “.





La decisione di candidare Rosy Barretta, frutto del significativo impegno di militanza e in ruoli dirigenziali in tutti questi anni. “Per me, e’ quasi inutile che lo dica, e’ una grande emozione, in ogni caso un traguardo da condividere con tutti gli amici, dirigenti e iscritti del partito. Mi impegnero’ con tutte le mie forze, e lo faro’ per la bellissima gente che crede ancora in un partito che e’ stato attivissimo in questa legislatura. Tante le cose fatte, ma anche e soprattutto quelle ancora da fare”.





La speranza di passare dallo scranno di consigliere regionale a quello di parlamentare, quella di Fabiano Amati: “Perche’ mi candido? Per cercare di fare una politica diversa, che non sia quella delle sole intenzioni e dei paroloni, dei comunicati stampa che non hanno senso e andrebbero solo cestinati. Questo partito, per crescere e ritornare al governo, deve imparare a saper parlare maggiormente con la gente, con chi e’ in difficolta’. Altrimenti, ci si ferma alla pura propaganda , ad un adagiarsi a scelte, azioni, leggi e decisioni che devono ora piu’ che mai rapportarsi con i problemi gravi e il malessere dei cittadini. Io amo il mio territorio“.





Una scelta di continuita’, quella di Elisa Mariano, parlamentare uscente: “nei giorni scorsi, come ricorderete, in una conferenza stampa, abbiamo gia’ fatto un bilancio di quanto fatto dal nostro partito e dalla rappresentanza per il territorio in questi cinque anni di legislatura. Per me, un onore ritentare un’ avventura da ripercorrere per la gente e un territorio che merita cose importanti. Il Partito Democratico e’ l’ unica forza politica che puo’ risolvere i problemi del Paese, non ci sono alternative”. Elisa Mariano che, tra l’ altro, a proposito dei candidati Pd in Puglia, ha voluto ricordare anche la candidatura del senatore uscente Dario Stefàno (gia’ assessore regionale all’ agricoltura) nell’ uninominale al Senato Lecce - Francavilla e plurinominale Sud Puglia (dove, tra l’altro, scende in campo l’ ex commissaria cittadina Alessandra Antonica).