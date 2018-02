Taurino: il governo di Centro Sinistra ed il PD decretano la “morte” della Camera di Commercio di Brindisi

GRAZIE RENZI, GRAZIE PD. BRINDISINI IL 4 MARZO SAPETE CHI NON VOTARE



“È con deliberazione motivata che il Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministro dello Sviluppo Economico ad adottare il decreto recante la riduzione del numero delle Camere di Commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale, a norma dell’art.3, comma 4 del D. Lgs. n.219 del 25/11/2016”





Lo afferma Paolo Taurino, candidato per la Lega alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Puglia 3 “Un testo breve, coinciso, immorale, quattro povere righe attraverso le quali il governo di Centro Sinistra ed il PD decretano la “morte” della Camera di Commercio di Brindisi, unica in Puglia. Un ente la cui sede scompare, senza rispetto per il territorio e senza alcuna preoccupazione sia da un punto di vista occupazionale e/o di disagio per i dipendenti, che da un quello relativo alle esigenze delle imprese, vittime di meccanismi perversi in un territorio in cui negli ultimi anni sono stati progressivamente chiusi tutti gli uffici dello Stato, penalizzando e mortificando Brindisi e provincia, ree di non poter contare su una adeguata rappresentanza politica nazionale”.