Storie della nostra storia. Un borgo nuovo angioino di Terra d'Otranto: Francavilla Fontana nei secc. XIV-XV (Galatina: Congedo editore, 2017)

Storie della nostra storia - 17 febbraio 2018. Brindisi. Sala convegni del Bastione San Giacomo. Inizio ore 17.30. Benedetto Vetere e Giancarlo Vallone, dell'Università del Salento, presenteranno il volume di Luciana Petracca Un borgo nuovo angioino di Terra d'Otranto: Francavilla Fontana nei secc. XIV-XV (Galatina: Congedo editore, 2017)

Saranno presenti l'autrice e l'editore Mario Congedo. Precederà l'indirizzo di saluto di Giacomo Carito, vicepresidente della Società di Storia Patria per la Puglia. Coordina e introduce i lavori Domenico Urgesi, presidente della Società Storica di Terra d'Otranto.





L’attenzione per le comunità cittadine del Mezzogiorno bassomedievale è una delle prospettive d’indagine che più radicalmente ha rinnovato negli ultimi anni gli studi della medievistica meridionale, impegnata a recuperare il ritardo rispetto al resto dell’Italia nelle ricerche di storia urbana. Ciò nonostante, rimangono in ombra i centri minori (spesso infeudati), a vocazione prevalentemente agricolo-pastorale, tanto quelli di antica origine quanto quelli di più recente fondazione, base portante del reticolato insediativo del Regno, ma privi della dignità di civitas, perché non sedi di cattedra vescovile. Tale situazione, in alcuni casi, non fu tuttavia di ostacolo all’esprimersi di una spiccata vivacità e dinamicità sotto il profilo sociale, economico e politico.



In questa chiave, il presente lavoro prende in esame una delle tante comunità urbane “minori” del principato di Taranto, Francavilla Fontana (oggi in provincia di Brindisi), fondata agli inizi del XIV secolo lungo l’antico tracciato della via Appia. Le sue vicende storiche, sociopolitiche ed economiche, oltre a favorire l’approfondimento del tema delle comunità rurali del Mezzogiorno tardomedievale, offrono l’opportunità di seguire il fenomeno dei borghi nuovi in una provincia periferica del Regno.



Il percorso evolutivo è stato indagato sia attraverso la ricostruzione dei processi di diserzione, parziale o totale, da cui furono investiti gli insediamenti contermini favorendo la crescita demografica ed urbana di Francavilla, sia attraverso le fasi più significative del rapporto tra comunità e signore feudale, e tra comunità e corona. La ricerca condotta sulle pratiche politiche delle élites locali, espressione del “protagonismo civico”, si avvale della necessaria riflessione sulle dinamiche aggregative della società urbana meridionale e sulle relazioni di potere sulla terra, ambito di più stretta pertinenza dell’analisi giuridica ed economica.