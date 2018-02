Aziende, associazioni ambientaliste e sindacati sono i prossimi appuntamenti di Vittorio Zizza, candidato di Noi con l’Italia al collegio uninominale della Camera dei Deputati Puglia 13 per la coalizione di centrodestra.





Domani 15 febbraio Zizza sarà a Brindisi per completare il suo tour nell’aziende del territorio, incontrerà gli imprenditori e i lavoratori con i quali già da tempo ha istaurato un dialogo aperto su quelle che sono le problematiche del comparto industriale brindisino e le strategie di risoluzione . Nel pomeriggio, sempre a Brindisi, il candidato di Noi con l’Italia per il centrodestra, parlerà di esposizione all’amianto con le associazioni ambientaliste. La tutela dei lavoratori e dell’ambiente sono tra i temi che compongono il ricco programma elettorale. Alle 18.00 a Cisternino in via Roma al civico 20, Zizza, infine incontrerà le rappresentanze sindacali per fare il punto sulle vertenze occupazionali del territorio. Venerdì 16 febbraio alle ore 18:00 sarà presso l’Ex Fadda “L'officina del Sapere”, un momento di confronto e condivisione di idee.