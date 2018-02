D'Attis (F.I.) - domani a Brindisi grande manifestazione con tutti i candidati

“Insieme per vincere”. Questo lo slogan che Forza Italia ha scelto per la grande manifestazione che si svolgerà domani, domenica 18 febbraio, alle ore 10.30, a Brindisi, nella sala della Multisala Andromeda.





Saranno presentati ai brindisini tutti i candidati di Forza Italia alla Camera ed al Senato del sud della Puglia.





A dare il benvenuto ai candidati ed ai cittadini sarà il brindisino Mauro D’Attis, capolista alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Puglia 3.