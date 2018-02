Vittorio Zizza: sono al servizio del mio territorio e ho intenzione di proseguire il lavoro intrapreso in Senato

“Carovigno è la mia famiglia, l’intera provincia di Brindisi è la mia famiglia, è per questo che mi ricandido. Sono al servizio del mio territorio e ho intenzione di proseguire il lavoro intrapreso in Senato” così Vittorio Zizza, candidato di Noi con l’Italia al collegio uninominale della Camera dei Deputati Puglia 13 per la coalizione di centrodestra presentando il suo programma elettorale ieri pomeriggio presso la sala congressi dell’Hotel Villa Jole a Carovigno, la sua città natale che l’ha visto sindaco per ben due mandati. Una folla di gente lo ha accolto la stessa che da anni condivide il suo percorso politico.