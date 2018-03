Forte a Mare. Firmato il contratto di appalto per l’affidamento dei lavori di restauro e valorizzazione del Castello per un importo complessivo di € 5.000.000,00.

Mercoledì 14 marzo 2018 la dott.ssa Eugenia Vantaggiato, Segretario regionale del MiBACT per la Puglia, ha firmato il contratto di appalto per l’affidamento dei lavori di restauro e valorizzazione del Castello di Forte a mare in Brindisi. L’intervento è finanziato con fondi PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014/2020 - Asse I per un importo complessivo di € 5.000.000,00. Il Progetto esecutivo del luglio 2016, aggiornato a novembre 2016, è stato approvato con Decreto del Segretario Regionale n.18 del 26.01.2017.





L’impresa risultata aggiudicataria dell’appalto nel confronto con altre trentadue proposte è la Società a responsabilità limitata “SAD DI REGA R. & C.” con sede in Modugno (BA), mentre i funzionari MiBACT, impegnati nell’attuazione dell’intervento, sono l’arch. Doriana De Tommasi, Responsabile Unico del Procedimento, l’arch. Augusto Ressa, progettista e Direttore dei Lavori, e l’arch. Antonio Zunno, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.