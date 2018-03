Ostuni, vasca Pilone. Bozzetti (M5S): “Garantire i controlli delle acque provenienti dagli scavi e scaricate in mare”

I lavori di scavo per la realizzazione della vasca di sollevamento liquami sulla spiaggia del Pilone, oltre alla salute dei cittadini, rischiano di mettere a repentaglio anche l’ambiente marino”.



Lo dichiara il consigliere del M5S Gianluca Bozzetti che ha presentato una interrogazione indirizzata agli assessorati all’ambiente e ai lavori pubblici, in cui si chiede conto dello stato dei lavori e del rispetto delle autorizzazioni per l’esercizio provvisorio dello scarico nel Mar Adriatico, visto il riversamento in mare dell'acqua di falda proveniente dagli scavi per i lavori d’interramento della vasca.





Nell’interrogazione urgente si chiede se l’Arpa Puglia – DAP Brindisi abbia provveduto ad effettuare i controlli di competenza per la verifica del rispetto dei limiti di emissione delle acque di scarico e se la società esecutrice dei lavori abbia svolto le necessarie attività di autocontrollo prescritte nell’autorizzazione allo scarico.





“È necessario - spiega Bozzetti - avere contezza delle attività di controllo sulle acque di scarico, in quanto potenziali alterazioni delle qualità chimico-fisiche e microbiologiche delle acque stesse, mescolate con il terriccio di scavo, potrebbero compromettere l’ecosistema marino, soprattutto in considerazione del fatto che l’intervento ricade in prossimità del confine di un SIC (Sito d’Interesse Comunitario) e del Parco regionale delle Dune costiere”.





Bozzetti torna a chiedere di calendarizzare il prima possibile in V Commissione Ambiente la richiesta di audizione di tutti gli attori interessati dalla vicenda Pilone, già presentata a fine 2017.