Capone al 14esimo Summer in Aeroporti di Puglia

“Sono proprio questi workshop, con 800 operatori fra tour operator, agenzie di viaggio, compagnie aeree, quello che ci vuole in Puglia per far incontrare la domanda con l’offerta - detto l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale Loredana Capone al 14 esimo Summer in Aeroporti di Puglia - “La nostra offerta ricettiva sta crescendo e sta migliorando; aumentano i posti letto ma soprattutto aumenta la qualità: e noi vogliamo raggiungere uno standard di qualità per accogliere un turismo che spende, che apprezza il nostro patrimonio culturale e la nostra enogastonomia per una vacanza vissuta come una esperienza. Il summer workshop in Aeroporto, insieme a Buy Puglia, al Btm, riesce ad organizzare incontri utili ad aumentare gli arrivi in Puglia. Tutto il resto lo facciamo con l’accoglienza, con le amministrazioni comunali, con gli operatori in modo che tutta questa rete divenga un sistema sinergico e organizzato”. Inaugurato in mattinata anche l’info point in Aeroporto della Basilicata e di Matera capitale europea. “Tra Puglia e Basilicata vi è vicinanza e sinergia. – ha detto l’Assessore Capone- Sono già tanti i progetti realizzati e in cantiere tra Pugliapromozione e la Apt di Matera. Questa la riteniamo una grande opportunità anche per la Puglia. Possiamo lavorare insieme per attirare turisti nelle due regioni” (comun.)