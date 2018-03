Francavilla. Elezioni Amministrative la Lega con propria lista a sostegno di Pietro Iurlaro

Anche a Francavilla Fontana, alle prossime amministrative, la Lega sarà della partita con una propria lista. Una lista competitiva che, in linea con le direttive del partito a livello nazionale, sosterrà il miglior candidato sindaco possibile. Nella Città degli Imperiali, insomma, la Lega sarà al fianco del candidato sindaco Pietro Iurlaro, icona sul territorio di quei valori e di quelle caratteristiche che il partito ritiene prioritarie. Ovvero, lealtà, onestà e competenza, in primis amministrativa. Nonostante i tentativi da “assalto alla diligenza” messi in campo da chi, goffamente, ha tentato di superare la base con fini tutt’altro che onorevoli. E invece, la base ha tenuto.



La base si è confrontata, ha avanzato proposte e cassato atteggiamenti. La base ha scelto, unitamente al coordinamento provinciale e cittadino, la strada della competenza e dell’onestà. Al senatore Iurlaro, il nostro appoggio in questa campagna elettorale, in cui la Lega farà valere le proprie idee nel programma prima e nell’azione amministrativa poi.



Al nostro candidato sindaco, l’onere di ripagare la fiducia riposta con impegno e onestà. Francavilla torni grande. Francavilla torni ai francavillesi.





On. Rossano -Sasso Coordinatore Regionale Puglia

Paolo Taurino- Coordinatore Provinciale Lega Brindisi