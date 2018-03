A 40 anni dal rapimento di Aldo Moro il Consiglio Regionale lo ricorderà attraverso varie iniziative nelle scuole

40 anni dal rapimento di Aldo Moro e l’ uccisione della sua scorta: un giorno che non potrà mai essere dimenticato, il Consiglio Regionale pugliese va nelle scuole per ricordare un grande uomo e un grande politico.





Un giorno che non potrà mai essere dimenticato, che ha cambiato la storia del mostro Paese, ma, soprattutto, ha distrutto famiglie e vite, togliendo praticamente di mezzo un grande uomo e un grande politico che avrebbe potuto dare ancora molto al Paese, alla politica, alle comunità, alla propria famiglia.





Il rapimento di Aldo Moro, e l’ uccisione della sua scorta, di uomini dello Stato che sino all’ ultimo hanno compiuto il proprio dovere. Storie, uomini, che esigono ancora una “giustizia definitiva”, una verità assoluta che, probabilmente, non arriverà mai, “rinchiusa” nei segreti e misteri di un Paese che fa sempre i conti con le barbarie e i poteri forti.





E fa specie, esprimendo un parere da parte di chi vi scrive (ma anche un pensiero condiviso da molti), vedere, su una trasmissione pubblica, ascoltare le parole di “pseudo uomini”- fautori (dicono questi personaggi) di una “sinistra armata e rivoluzionaria”, addirittura (in alcuni casi) facendo capire di avere un pentimento che tuttavia non potrà mai restituire uomini che hanno dato la vita per lo Stato.





Un “maledetto giorno” ricordato anche dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il Consiglio Regionale, attraverso una nota stampa e l’ annuncio di iniziative significative. “Nel quarantesimo anniversario della strage di via Fani, ricordiamo il sacrificio dei cinque umili servitori dello Stato, uccisi la mattina del 16 marzo 1978: il maresciallo dei Carabinieri Oreste Leonardi, l'appuntato Domenico Ricci, il vice brigadiere della Pubblica Sicurezza Francesco Zizzi di Fasano e gli agenti di PS Raffaele Iozzino e Giulio Rivera. Quel giorno cominciarono i tragici 55 giorni del sequestro di Aldo Moro, la cui memoria accomuniamo a quella degli uomini della scorta sacrificati dalle BR. Ma ricordiamo anche che la verità sul caso Moro è ancora chiusa in un “armadio della vergogna” e occorre trasformare il ricordo in memoria attiva e in atti concreti: mai fermarsi nella ricerca della verità.





In tutta Italia si stanno svolgendo iniziative che hanno un significato profondo, non sono rituali: il Caso Moro resta una ferita aperta. L'omicidio che ha cambiato la storia del Paese pesa ancora sui tempi che stiamo vivendo, soprattutto davanti allo smarrimento del sistema politico, privo di una figura che possa rappresentare un forte punto di riferimento morale, politico e culturale.





Il Consiglio regionale ha in progetto un laboratorio storico rivolto ai giovani. Si andrà in tutte le scuole di Puglia, con la collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale, per tornare a parlare di Moro, del suo contributo, del suo esempio, sotto tutti gli aspetti della sua straordinaria figura: il docente universitario, il costituente, il politico di vaglia, l’uomo di governo, la ‘voce’ del Mezzogiorno, che il Sud ha smarrito da decenni”.