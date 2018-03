Rottura nel Centro Moderato brindisino

Colpo di scena nel Centro Moderato brindisino, almeno per il momento escono dalla coalizione Impegno Sociale e il movimento di Nando Marino Brindisi in Alto. Una riunione che doveva sancire compattezza e unità di intenti, forse una possibile quadratura sul candidato Sindaco da proporre anche ad un eventuale accordo con Forza Italia. Invece, la riunione di sabato delle forze politiche che attualmente costituiscono il “cosiddetto” Centro Moderato brindisino (Alternativa Popolare, Coerenti per Brindisi, Noi Con l’Italia, UDC, Impegno Sociale, il movimento Brindisi in Alto) ha visto una rottura, almeno per il momento: quella del movimento fondato da Carmelo Palazzo e di quello guidato dall’ ex candidato primo cittadino Nando Marino.





Uno “strappo forse inatteso, ma indicativo, in uno scenario politico locale (in vista delle imminenti elezioni amministrative) abbastanza confuso, di come, di giorno in giorno, possano esserci evoluzioni, scelte e decisioni diverse, cambi di strategie. Staremo a vedere, cosa accadrà nelle prossime ore e nei prossimi giorni, importanti e decisivi, per tutte le forze politiche, per mettere a punto coalizioni, programmi, candidati sindaci.





Intanto, la “cronaca” politica parla di questo annuncio di Impegno Sociale e Brindisi In Alto, dato ancor prima che iniziasse una riunione che avrebbe dovuto e potuto produrre un risultato diverso. “Dopo un’ attenta valutazione, riteniamo che sia opportuno prenderci una pausa di riflessione da questa coalizione”





Ma quali i motivi che spingono ad una decisione che potrebbe tuttavia non essere definitiva? Qualcuno parla di motivazioni legate alle già annunciate primarie di coalizione, che coinvolgerebbero praticamente sei candidati, quante sono le realtà politiche coinvolte in un percorso che non decolla. Altri di contrasti legati alla proposta di Noi Con l’ Italia della candidatura del giovane Pietro Guadalupi, figlio di Italo, coordinatore cittadino. Voci, illazioni, che saranno confermate o meno, nel corso di una conferenza stampa organizzata da Impegno Sociale e Brindisi in Alto, che si terrà nelle prossime ore.