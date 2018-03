South Cultural Routes - La Puglia al Salon “Destination Nature”. Loredana Capone: “I cammini di Puglia incantano Parigi: natura, ma anche storia e cultura”





“Vieni a prendere una boccata d’aria fresca e fai scorta di idee per le tue prossime vacanze in foresta!” E’questo lo slogan che ha invitato gli amanti delle vacanze natura a partecipare in questi giorni a Parigi alla Porte de Versailles al Salon “Destination nature”, il rendez-vous dell'outdoor e dei camminatori zaino in spalla, che si è svolto dal 15 al 18 marzo 2018. E la Puglia c’era.



Ha partecipato al Salon con la Campania, la Calabria, la Basilicata e Molise nell’ambito del progetto interregionale South Cultural Routes finanziato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Un progetto di promozione degli itinerari culturali e dei cammini nel sud Italia. Per l’occasione è stata realizzata una mappa plurilingue dei vari cammini che attraversano le regioni partner di South Cultural Routes ed è stato presentato il film di Piva “Road to myself” con i sottotitoli in francese.





Grande interesse e attenzione per i cammini del “talon de la botte italienne”, les Pouilles da parte del pubblico del salon che su un’area espositiva di 8000 mq ha permesso di scoprire le ultime tendenze e le novità in fatto di escursioni. Sul sito della fiera nella sezione destinazioni per l’Italia, la prima a comparire è la Puglia, “ una regione sospesa fra natura, storia, tradizione, gusto e spiritualità, da visitare dodici mesi all’anno”.