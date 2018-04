Verso le amministrative brindisine: Matteo Salvini benedice Massimo Ciullo per la coalizione delle forze sovraniste, mentre è pronta dall’ altra parte la coalizione Forza Italia – Fronte Moderato (con il gruppo di Marcello Rollo che si presenta ufficialmente nella lista Brindisi Prima di Tutto).





E’ nuovamente lui, Matteo Salvini, con un video, a “benedire” la candidatura a Sindaco di Massimo Ciullo, per la coalizione Lega, Noi Con l’ Italia, Fratelli d’Italia, Movimento Sovranista, Partito delle Aziende, Movimento + 39, Partito Liberale, Associazione Periferia, Proiezione Futuro, .





Per chi ancora avesse qualche dubbio, in uno scenario politico brindisino che appare ancora frammentato, è l ‘ex Assessore dell’Amministrazione Comunale targata Domenico Mennitti a guidare una coalizione che si definisce “la vera di Centro Destra”.





In sostanza, tranne Forza Italia, la coalizione che sullo scenario nazionale vuole arrivare al Governo. Una coalizione che ora, tramite i propri rappresentanti e i comunicati stampa delle ultime ore, afferma di “non voler aspettare più eventuali, anche tardive indicazioni dai “piani alti”, per formare una grande coalizione di Centro Destra che appare sempre più improponibile”.





Improponibile, per la verità, lo è stata sin dall’inizio, dai primi incontri promossi da Forza Italia in cui, i rappresentanti e coordinatori delle forze sovraniste avevano chiaramente fatto intendere di “non voler fare alleanze con chi ha governato e amministrato male la città di Brindisi”.





Il riferimento ai reduci delle vecchie amministrazioni guidate da Angela Carluccio (Fronte Moderato) e da Mimmo Consales (uno pseudo Centro Sinistra - Noi Centro in linea con il modello Laboratorio Politico dell’ex Amministrazione Provinciale).





Dunque, salvo clamorosi colpi di scena (ma ormai non c’è più tempo da perdere, per tutte le forze politiche in campo), avremo due Centro Destra sulla griglia di partenza per le amministrative brindisine. Ciascun gruppo con le proprie peculiarità e identità (ma esistono ancora in politica, soprattutto nelle realtà locali ?), e saranno gli elettori a votare e decidere.





La seconda coalizione è quella costituita da Forza Italia e dal cosiddetto “Centro Moderato” che, lungo la strada (almeno per il momento, ma con poche possibilità di ricompattamento) ha perso il movimento Brindisi In Alto guidato da Nando Marino e Impegno Sociale). Tutti insieme il partito azzurro, Coerenti per Brindisi, Alternativa Popolare, UDC, Partito Repubblicano, il gruppo Noi Centro – Brindisi Prima di Tutto, intorno alla candidatura dell’ avvocato Roberto Cavalera (ma in attesa dell’ investitura ufficiale) Ma, nella realtà, il gruppo di Marcello Rollo avrà rappresentanza ufficiale nella lista Brindisi Prima di Tutto.





Marcello Rollo che, dopo tanti anni, si riavvicina al partito nel quale ha militato, Forza Italia. E’ proprio vero….. la politica è fatta di colpi di scena, sorprese, strategie, rapporti che spariscono e poi ritornano, formule da riscoprire e proporre, personaggi che alla fine sono sempre lì. Si preannuncia una campagna elettorale difficilissima e complicata.