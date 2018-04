Presentata al quartiere Paradiso la candidatura a primo cittadino dell’ avvocato Massimo Ciullo. “Una vera coalizione di Centro Destra, bisogna ripartire dalle periferie e dai disagiati”.





Per la presentazione ufficiale del candidato primo cittadino avv.Massimo Ciullo, l’associazione da lui guidata (+ 39), la Lega, Noi con l’ Italia, il Movimento per la Sovranità Nazionale, Fratelli d’ Italia, Partito Liberale, Partito Delle Aziende, Proiezione Futuro, Associazione Periferia, hanno scelto la periferia, il quartiere Paradiso, nei pressi di Parco Bove, in un certo senso ancora esempio di come a Brindisi, per le realtà periferiche, si debba fare ancora tanto.





Erano presenti i vertici provinciali e regionali di Fratelli d’ Italia con il commissario provinciale e consigliere regionale Erio Congedo e l’onorevole Marcello Gemmato, per la Lega il Consigliere Regionale Andrea Caroppo e il Coordinatore cittadino Giovanni Signore; per Noi Con l’ Italia il coordinatore provinciale Vittorio Zizza e quello cittadino italo Guadalupi, Cesare Mevoli coordinatore regionale del Movimento Sovranista, per il Partito Liberale il coordinatore provinciale Angelo Caniglia, per il Partito delle Aziende il Responsabile regionale Michele Piccirillo, Roberto Alessio Aprile per + 39. Tutti a ribadire la profonda convinzione “in una scelta ampiamente condivisa che avalla un progetto nuovo e serio per la città e l’ onestà e competenze presenti nella figura di Massimo Ciullo”.





A partecipare alla manifestazione quei cittadini del quartiere Paradiso (oltre a coloro che continuano a vivere in condizioni disagiate a Parco Bove) che chiedono ad esempio alla futura amministrazione comunale brindisina una maggiore attenzione alle problematiche del quartiere. Già, perché queste problematiche, anche e soprattutto di natura burocratica, rimangono, tra interventi in ritardo o mancanti sulla manutenzione del verde e delle strade, e un disagio abitativo (alloggi di Parco Bove) non completamente risolto.





Concetti ribaditi dal candidato sindaco Massimo Ciullo: “non a caso abbiamo scelto il quartiere Paradiso, Parco Bove, per iniziare una campagna elettorale molto difficile ma anche, per quanto ci riguarda, colma di motivazioni. Bisogna ripartire dai disagi nelle periferie, dai bisognosi, da quella gente stanca della politica arruffona, del clientelismo e dei favori. C’è da fare molto in questa città, il caso degli alloggi di Parco Bove è emblematico, con una delibera regionale che in sostanza non risolve l’ emergenza. L’ obiettivo della nostra coalizione, se avremo la fortuna e l’ onere di governare la città, è quello di cambiare la macchina amministrativa e burocratica del Comune di Brindisi, è un punto essenziale atteso dai cittadini e da cui non si può prescindere”.





Ma esiste ancora la possibilità che in questa coalizione ormai definita ci sia spazio per un accordo con altre forze politiche, tra cui soprattutto Forza Italia ? Così risponde Massimo Ciullo: “Io vado avanti per la mia strada, è un problema che riguarda un possibile dialogo e confronto tra i partiti, ma credo, a questo punto, che i programmi ed obiettivi siano ben definiti, non si può più perdere tempo e bisogna lavorare per la città”.





Questione Forza Italia, che rimane al centro del dibattito politico ed anche delle dichiarazioni delle personalità intervenute all’ iniziativa. Da registrare, ad esempio, le dichiarazioni di Vittorio Zizza e del Consigliere Regionale della Lega Andrea Caroppo. “Sicuramente non possiamo aspettare all’ infinito Forza Italia , e credo che a questo punto siano state evidenziate determinate scelte - ha sottolineato l’ esponente di Noi Con l’Italia. Non si capisce bene chi decide, se ad esempio Forza Italia di Francavilla, quella di Brindisi o di Roma”.





“Sulla figura di Massimo Ciullo, la Lega brindisina (era assente alla manifestazione il Coordinatore Provinciale Paolo Taurino, per impegni personali) è stata d’accordo sin dall’ inizio, “ benedicendo” una scelta abbastanza travagliata ma ora arrivata nel percorso di condivisione finale” – queste le dichiarazioni del Consigliere Regionale Andrea Caroppo. Ci auguriamo che altre forze politiche condividino presto il nostro progetto politico”.