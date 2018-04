Ci ha lasciato Lorenzo Caiolo, difensore dei Diritti per i Bambini

Lorenzo Caiolo, insegnante di lettere e organizzatore di tantissime iniziative per la difesa dei diritti per i bambini, ci ha lasciato la sera del 18 Aprile 2018.





Una perdita grandissima per tutti gli amanti della Pace e di quella Solidarietà fatta di Colore e Racconti, Illustrazioni, Poesie, Editoria, Musica, Danze... Quel mondo vicino ai bambini che Lorenzo era riuscito a raccogliere nell'immenso contenitore della "Settimana dei bambini del Mediterraneo" ad Ostuni e Comuni dei dintorni, che aveva guidato dal 1999 al 2011, e avrebbe guidato ancora nel 2018 dopo un lungo periodo di interruzione dell'evento.





Docente di ruolo di Italiano e Storia presso l’Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Laura Morvillo” di Brindisi.





Dalla sua biografia, pubblicata sul sito www.lorenzocaiolo.it, leggiamo:





"Nasce nel 1954 a San Vito dei Normanni, in via Donato Carbotti, da Angelo e Lucia Pascariello. Ha due fratelli e due sorelle. Vive sino ad undici anni a San Vito dei Normanni in via Vito Masiello nella Contrada Furchi, un popolare quartiere senza servizi. In quegli anni (6-11) lavora come garzone presso un negozio di Alimentari, portando la spesa a domicilio dei clienti. Poi va per 7 anni in Seminario: studia a Francavilla Fontana, Giovinazzo, Terlizzi e Montefusco. Torna a San Vito dei Normanni per frequentare l’ultimo anno di Liceo classico al “Benedetto Marzolla” di Brindisi…………"





1998 al 2004 Progettista e Coordinatore del Laboratorio CittàRagazziOstuni. (Nel 2000 il Comune di Ostuni ha vinto il Primo Premio Nazionale come Città sostenibile per le bambine e i bambini). Riconoscimento per Miglior progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini 2000





“Per l’attenzione costante posta nella costruzione di una città a misura dei bambini come modello evoluto di convivenza civile e di corretto rapporto tra uomo e ambiente. Per l’insieme di iniziative che hanno visto i bambini protagonisti di tutte le fasi, dalla progettazione alla realizzazione come, per esempio, il Giardino dell’Acquaro.



Per l’impegno profuso nel promuovere una cultura della pace e della solidarietà mediante l’organizzazione di eventi anche di carattere internazionale come La Settimana dei bambini del Mediterraneo.” (Motivazione per il primo premio)

dal 1999 Ideatore, Progettista e Coordinatore di “Un mare di incontri nella Città Bianca: giochi, storie, libri ed altro dei bambini del Mediterraneo. Settimana dei Bambini Mediterranei” organizzata dal Comune di Ostuni.





La settimana dei bambini del Mediterraneo è nata dal suo lavoro per i bambini e con i bambini. Essi chiedono di andare oltre, di costruire con loro un mondo migliore. Quella richiesta s’incontrò con un suo antico desiderio: fare di Ostuni, la città bianca e incantevole della Puglia, un faro di pace e d’incontri del Mediterraneo, partendo dai bambini. La Settimana è nata, in particolare, dal suo amore per un Mediterraneo di pace, dalla fiducia nella forza trasformatrice dei ragazzi sostenuti da educatori che operano per un’educazione alimentata da libertà creatività solidarietà responsabilità protagonismo intercultura. Far incontrare veramente i bambini provenienti dalle sponde di questo mare. Farli giocare insieme, scambiarsi le storie, incontrare tanti scrittori per conoscere nuove storie, sperimentare l’intercultura, fare tantissimi incontri… Ogni anno ad Ostuni ed in altri 10 comuni 30 mila ragazzi hanno vissuto l’intensa ed arricchente esperienza interculturale.





Gli amici, scrittori, illustratori, poeti, animatori, mediatori culturali, i bambini...

Si stringono ai parenti e alle amministrazioni comunali di San Vito dei Normanni (dove era stato Sindaco), Ostuni e i comuni del Salento, e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e hanno apprezzato la sua grande umanità e voglia di cambiare in positivo il Mondo, partendo dalla lettura, da quel Mondo pieno di fantasia sulle onde del mare di Ostuni e sulle orme di Gianni Rodari.