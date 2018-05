Conferenza Stampa di Lino Luperti, dopo la vicenda che lo riguarda: “Non sono mai stato un capo clan, risponderò e reagirò a tutte le accuse. Non mi ricandido soprattutto per mia moglie e la famiglia, ma sarò vigile e impegnato al di fuori del Consiglio Comunale. Il Presidente della Provincia Tanzarella ha un ruolo abusivo”.





Una conferenza stampa per fornire alla stampa chiarimenti, non priva di attimi di commozione. Lino Luperti, già pronto da diverso tempo per candidarsi nelle fila di Brindisi Popolare per le imminenti elezioni amministrative, ha convocato stamane i giornalisti (nella sede della forza politica che senza dubbio perderà numericamente e non solo un significativo patrimonio di preferenze), a seguito dell’ inchiesta giudiziaria che lo riguarda da vicino e l’arresto di Daniele Pietanza della Multiservizi.





Una vicenda che, naturalmente, sarà chiarita dagli organi giudiziari preposti. Intanto, Luperti inizia la conferenza stampa fornendo notizie e aggiornamenti che riguardano l’ attuale Presidente della Provincia di Brindisi Domenico Tanzarella e delle precise richieste avanzate dal fondatore del movimento Coerenti per Brindisi al Prefetto di Brindisi Valerio Valenti.





“Già alcuni giorni fa ho inviato una lettera alla Procura dellla Repubblica su quello che senza tentennamenti ho definito ruolo abusivo attualmente ricoperto dal Presidente della Provincia di Brindisi Domenico Tanzarella. Non lo dico solo io, ma anche consiglieri provinciali come Christian Continelli che hanno messo in risalto il fatto di come Tanzarella sia nella posizione di un Presidente reggente e provvisorio che non può quindi assumere decisioni pienamente valide e condivise sotto il profilo giuridico e amministrativo. Chiarimenti che del resto ho anche chiesto al Prefetto Valerio Valenti, che mi ha risposto facendo riferimento ad una situazione sicuramente complessa e articolata che dovrà essere chiarita dal Ministeo. Lo stesso Prefetto a cui, proprio ieri, ho inviato una diffida ad intervenire sul ruolo avuto da Tanzarella nella vicenda STP e sulla riconferma a Presidente di Rosario Almiento e conseguente nomina del Consiglio di Amministrazione”.





Subito dopo, Lino Luperti passa ai due episodiche lovedono coinvolto e indagato, evidenziando anche momenti di commozione e invitando gli organi di stampa “a sforzarsi di raccontare sempre la verità, avendo il ruolo di intelligente e puntuale collante tra la comunità e l’ esigenza di raccontare appunto fatti e verità”.





I due episodi con la Multiservizi che mi vedono coinvolto e indagato rasentano davvero il ridicolo e il paradosso, anche se confermo di avere molta fiducia nella magistratura che sta solo facendo il proprio dovere. Il primo riguarda un albero di proprietà comunale che andava immediatamente rimosso, altrimenti avrebbe (così come purtroppo è avvenuto) causato enormi danni a mezzi e persone. Un sollecito al Comune di Brindisi, con prescrizioni trasmesse alla Multiservizi che non è poi intervenuta. Io, da consigliere comunale, assessore, e non solo, ho sempre fatto il mio dovere, per segnalare e denunciare problematiche e anomalie e per il bene della comunità. Mi sono permesso di telefonare a Daniele Pietanza (con cui, ribadisco, ho un ottimo rapporto di amicizia e insieme alle mogli usciamo e mangiamo) per muovere un benevolo rimprovero sul mancato intervento. Secondo voi, è un motivo valido per scatenare e avviare un’ inchiesta giudiziaria?





E poi, vorrei mettervi a conoscenza che a parlare con il dirigente Multiservizi Daniele Pietanza, non era solo il sottoscritto, ma tutto il mondo politico. Situazioni su cui, evidentemente, potrà fornire chiarimenti la magistratura. E passiamo al secondo episodio, ancor più paradossale, ed emblematico di una certa persecuzione nei miei confronti. Non mi sono mai tirato indietro, neanche per intervenire direttamente nel rimuovere una carcassa di topi, laddove il Pietanza non è intervenuto per , a detta di lui, per paura dei topi. Ed allora, queste sarebbero delle irregolarità e anomalie nel mio rapporto con la Società Multiservizi e il dirigente? Oppure devo davvero pensare che il mio noto cognome susciti invidie, atteggiamenti strani, o altro?”.





Un Luperti lucido, calmo, sereno, quasi ironico, che poi passa seriamente all’ attacco, mostrando contemporaneamente forza,orgoglio,determinazione,commozione, sicurezza nel rafforzare la propria figura e i comportamenti sin qui tenuti nella sua attività politica e amministrativa.



“Io non sono mai stato e mai sarò un capo clan, sono solo una persona che ha sempre mantenuto buoni rapporti con la comunità brindisina e i propri elettori. A proposito di certi personaggi, posso allora ritenermi contento di avere avuto esposti da parte di un pluri pregiudicato e da parte di un politico ex compagno di banco. E vorrei anche ricordare a qualcuno che non sono mai stato ritenuto un candidato “indesiderabile” neanche dalla Commissione Parlamentare anti mafia. Confermo di ritirare la mia candidatura per le imminenti elezioni amministrative, ma lo ammetto, è stata una scelta difficile fatta soprattutto per ridare via via serenità a mia moglie e alla mia famiglia. Ma mi sento, senza presunzione, di affermare che, qualora avessi portato avanti la mia candidatura, avrei raggiunto sicuramente un ottimo risultato. Comunque, non lascio l’ attività politica,cercherò di dare il mio contributo alla risoluzione delle gravi problematiche al di fuori del Consiglio Comunale. E, attenzione, sarò vigile su due filoni importanti come il Piano Urbanistico Generale e i Rifiuti su cui, sapete benissimo, girano intorno diversi interessi”.





Per concludere, un grande in bocca al lupo “alla nostra Brindisi che deve avere una svolta”, la convinzione che “sulla vicenda della concussione elettorale e la richiesta di voti all’ interno della Multiservizi, sarà Pietanza direttamente a fornire chiarimenti e spiegazioni, una rivelazione inedita: “ sono già stato indagato nel 2012”.