COPAGRI: PAROLA AI PRODUTTORI, GRANDE SUCCESSO PER LO SHOW COOKING A BRINDISI CON PRODOTTI AD ALTO POTENZIALE





Verrascina, Di Gioia, Pagliardini, Stefano e L'Abbate tra i numerosissimi presenti





Si e svolta oggi l'iniziativa "Copagri: prodotti ad alto potenziale. "ParolaAiProduttori", organizzata a Carovigno presso l'hotel Riva Marina Resort dalla confederazione produttori agricoli per presentare i prodotti enogastronomici delle aziende agricole associate. La prima parte della giornata ha riscosso un grande successo di pubblico, con centinaia di persone che si sono accalcate sotto le quattro grandi "isole arancioni" della Copagri.









All'iniziativa, animata e moderata dal giornalista della Rai Michele Peragine e promossa dal presidente della Copagri Franco Verrascina e dal coordinatore della Commissione Politiche Agricole-Cpa della Conferenza delle Regioni Leonardo Di Gioia, hanno inoltre partecipato il direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura Gabriele Papa Pagliardini, il senatore del Pd Dario Stefano e il deputato del Movimento5Stelle Giuseppe L'Abbate.





Si e_ trattato di un vero e proprio show cooking, che proseguira_ nel pomeriggio e nella serata di oggi, durante il quale e_ stata presentata, e offerta in degustazione con l'ausilio di tecnici esperti, sommelier, casari, mastri birrai e capi panel, una ampia selezione di prodotti agroalimentari provenienti da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto, in rappresentanza di tutte le province.





I vini a denominazione d'origine, gli oli extravergine d'oliva, con esempi di tutte le cultivar nostrane, la birra agricola prodotta dalle imprese associate, i formaggi e i salumi rigorosamente provenienti dalle aziende e dagli allevamenti Copagri, le varieta__ ortofrutticole, le colture cerealicole destinate alla pastificazione e alla birrificazione o che mirano a far riscoprire i grani antichi, nonche_ l'agrigelato, realizzato con latte e frutta degli associati, sono solo alcuni dei prodotti esposti.





Altrettanto ampia e_ stata la lista dei produttori intervenuti, che sposando in pieno lo spirito dell'iniziativa hanno presentato in prima persona i loro prodotti ad alto potenziale. La presenza degli esperti, infatti, e_ stata di semplice ausilio a quella dei produttori, che hanno cosi_ avuto la possibilita__ di far sentire la propria voce e presentare direttamente i frutti del loro lavoro, cosi_ come indicato dall'hashtag #ParolaAiProduttori.





"Un ringraziamento sostanziale va ai nostri tanti produttori che hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa e che sono venuti qui da tutta Italia", ha affermato il presidente Verrascina. "In questa giornata vogliamo mettere l'accento anche sul discorso del reddito, elemento che gratifica le aziende agricole e che si lega inevitabilmente alla qualita_", ha aggiunto il presidente, ricordando che con #ParolaAiProduttori "la Copagri intende proseguire sulla strada intrapresa in occasione di Expo e portata avanti, da ultimo, al Vinitaly, continuando nel suo intento di dare voce alle proprie aziende".