VITALI (F.I) : LA SANITA’ PUGLIESE IN EVIDENTE SOFFERENZA.

Il Senatore Luigi Vitali componente del direttivo di Forza Italia, denuncia il fallimento totale della gestione sanitaria.





Mancano medici ed infermieri, punti di primo soccorso, posti letto all’interno delle strutture sanitarie e servizi. Un esempio è il pronto soccorso del SS.Annunziata, costretto ad accogliere gli utenti di tutta la provincia, per la chiusura,ormai da tempo, del pronto soccorso del Moscati, creando malessere tra i medici e pazienti.



Il Senatore Vitali, chiede al governatore Emiliano di reagire con coraggio escudendo ogni scelta politica, contro una sanità fallimentare. Dal 1 luglio prossimo, partiranno le stabilizzazioni dei precari della sanità, che riguarderà tutti quelle che dal dicembre 2017 avevano raggiunto 3 anni di anzianità. Ma le stabilizzazioni non riguardano il personale infermieristico, situazione che porterà-afferma il Senatore Vitali-ad uno stato di difficoltà per i professionisti della sanità pugliese, e disagio per tutti gli utenti. Una sanità caratterizzata da sprechi, carenze e disorganizzazione.