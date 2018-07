"La Puglia è un bene comune" (martedì 31 luglio ore 19.00 scalinata virgiliana)

“La Puglia è un bene comune” è il nuovo appuntamento di riflessione politica organizzato da Brindisi Bene Comune, che si terrà martedì 31 luglio alle ore 19:00 presso il piazzale antistante la scalinata virgiliana.





Uno spazio circolare ed aperto rivolto a cittadini e a cittadine, movimenti politici e associazioni di tutta la Puglia per confrontarsi sul rapporto tra cittadini, movimenti e amministrazioni, sul ruolo di queste ultime come promotrici di politiche virtuose e sulla possibilità di creare sinergie tra movimenti regionali.





Questo nuovo appuntamento, arriva dopo due incontri avviati nel 2017, uno a Brindisi e l’altro a Grottaglie, in cui ci si è interrogati sulla possibilità dei comuni di proporre nuovi modelli virtuosi della politica. Ora, dopo la proposta vincente di un modello di amministrazione movimentista nella città di Brindisi e in altri comuni pugliesi, alla luce dei numerosi mutamenti nelle dinamiche politiche internazionali e nazionali, crediamo che un nuovo modello politico sia già in atto, la cui forza trainante è movimentista.





Gruppi politici di cittadini e cittadine che mettono a disposizione le proprie competenze nell’ottica di un bene comune, in maniera attiva e diffusa. Una presenza politica capace di ascoltare e raccontare il territorio, una comunità dal lavoro paziente e costante, generatrice di visioni e fiducia. Convinti che le risorse da cui partire sono il territorio stesso e le persone, guardiamo insieme la strada che stiamo per percorrere.





“La Puglia è un bene comune” è una riflessione pubblica e partecipata che muove da queste domande:





• quali sono le linee direttrici di queste politica virtuosa?

• qual è la relazione tra cittadini, movimenti politici e amministrazioni?