Natante a vela in panne: immediato intervento della Guardia Costiera di Brindisi.

Questa mattina alle ore 09.10 circa gli uomini della Guardia Costiera - Capitaneria di Porto di Brindisi, sotto il coordinameto del comandante c.v. (cp) Salvatore Minervino, hanno prestato immediato soccorso/assistenza ad un natante da diporto in localita’ Torre Cavallo del comune di Brindisi.





La segnalazione giungeva alla sala operativa tramite il numero blu 1530. Il segnalante, riferiva di aver problemi al motore del proprio natante in evidente difficolta’ causa il movimento ondoso . Immediatamente, scattava l’emergenza S.a.r. mediante l’invio in zona delle dipendenti M/v cp 844 e gommone veloce denominato GC a94, mezzo valutato particolamente idoneo per soccorsi sottocosta grazie alla sua alta manovrabilita’ e idonea velocita’ che gli permette di intevenire prontamente ed in modo efficace in condizioni particolarmente critiche.





Alle ore 09.35 le unita’ di soccorso, giunte in zona di operazioni, dopo essersi assicurati che il malcapitato versava in discrete condizioni di salute, assistevano il natante sino all’ormeggio del porticciolo “Bocche di Puglia” e di seguito dirigevano per il rientro per cessata emergenza S.a.r.