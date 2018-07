La Goletta Verde di Legambiente arriva in Puglia: dal 23 al 27 luglio tappe a Otranto (Le), Polignano a Mare (Ba) e Peschici (Fg)





L’imbarcazione ambientalista in viaggio per monitorare la qualità delle acque marine, denunciare le illegalità ambientali, il marine litter. Primo appuntamento lunedì 23 luglio, alle ore 11.00, al Circolo della Lega Navale di Otranto con l’aperitivo “Cuore Mediterraneo”, in collaborazione con Ricrea, e la consegna delle “5 Vele” della Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano ai sindaci del comprensorio Alto Salento Adriatico





La Puglia sarà la nona regione toccata dal tour 2018 di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente in viaggio lungo le coste italiane per denunciare e contrastare i “pirati del mare” e per informare e sensibilizzare i cittadini sull'importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze. L’imbarcazione ambientalista farà tappa lunedì 23 luglio a Otranto, il 24, 25 e 26 luglio a Polignano a Mare e il 27 luglio a Peschici.





Un viaggio, quello di Goletta Verde, che si concluderà il 12 agosto a Trieste, dopo 22 tappe - realizzato anche grazie al sostegno di CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, e dei partner Novamont e Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio (La Nuova Ecologia e rinnovabili.it sono invece media partner) - che ha l’obiettivo non solo di monitorare la qualità delle acque marine ma anche di denunciare le illegalità ambientali, le trivellazioni di petrolio, il marine litter.





“Saranno diversi i temi al centro della tappa pugliese di Goletta Verde: dall’istituzione di una quarta Area Marina Protetta “Capo d’Otranto - Capo di Leuca” allo stato di salute del mare e dei depuratori, dall’insensata corsa alle trivellazioni petrolifere al largo delle nostre coste ai rifiuti plastici che arrecano gravi danni alla biodiversità marina - dichiara Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia - Tutte questioni di scottante attualità, in una regione come la nostra, al secondo posto, con 2.098 infrazioni accertate, nella classifica del mare illegale del dossier Mare Monstrum 2018”.





Durante le sue tappe Goletta Verde incrocerà le altre iniziative estive promosse da Legambiente in Puglia come Clean Sea Life, la campagna di sensibilizzazione per la riduzione dei rifiuti marini che unirà subacquei, pescatori, diportisti, bagnini, bagnanti, ragazzi e tutti i cittadini nella difesa del mare attraverso la prevenzione e la pulizia di coste e fondali, e “Usa e getta? No Grazie”, la nuova campagna di informazione e sensibilizzazione di Legambiente contro l’uso di materiali monouso in plastica come piatti, stoviglie, bottiglie e bicchieri.





Come sempre, infine, con il servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito importante a cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità competenti. Per inviare basta collegarsi al sito www.legambiente.it/golettaverde, oppure scrivere a sosgoletta@legambiente.it.





Il programma completo della Goletta Verde in Puglia





Lunedì 23 luglio – Otranto





Ore 11.00 – Lega Navale Circolo di Otranto

Aperitivo “Cuore Mediterraneo” in collaborazione con Ricrea e consegna delle 5 vele della Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano ai sindaci del Comprensorio Alto Salento Adriatico





Intervengono:

Walter Melissano, Presidente Lega Navale Circolo di Otranto

Pierpaolo Cariddi, Sindaco di Otranto

Marco Potì, Sindaco di Melendugno

Fernando Coluccia, Presidente del Circolo Legambiente di Otranto

Francesco Tarantini, Presidente Legambiente Puglia





Martedì 24 luglio – Polignano a Mare





Ore 18.00

Visite a bordo di Goletta Verde

Ore 20.30 – Depuratore di Polignano a Mare, Lungomare Cristoforo Colombo

Concerto Sinfonico Meraviglioso Mimmo - Opera per il trattamento delle acque di Acquedotto Pugliese a cura dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari





Mercoledì 25 luglio – Bari

Ore 11.00 – Sala stampa Legambiente Puglia

Conferenza stampa di presentazione dei dati sullo stato di salute del mare e dei depuratori in Puglia

intervengono:

Francesco Tarantini, Presidente di Legambiente Puglia

Katiuscia Eroe, Portavoce Goletta Verde

Giovanni Giannini, Assessore Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia

Nicola Giorgino, Presidente Autorità Idrica Pugliese

Vito Bruno, Direttore Generale Arpa Puglia

Contrammiraglio Giuseppe Meli, Direttore marittimo della Puglia e della Basilicata ionica





Mercoledì 25 luglio – Polignano a Mare

Ore 18.00

Visite a bordo di Goletta Verde





Giovedì 26 luglio – Polignano a Mare

Ore 11.00 – Lama Monachile

Flash mob #NoOil contro le trivellazioni e i sussidi alle fonti fossili





Saranno presenti:





Stefano Ciafani, Presidente Legambiente Nazionale

Francesco Tarantini, Presidente di Legambiente Puglia

Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia

I Sindaci pugliesi premiati con le 5 vele della Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano





Venerdì 27 luglio – Baia di Peschici

Arrivo Goletta Verde.

Ore 11.00 – Lido Onda Beach

Trash mob esagerato #Usaegettanograzie, la nuova campagna di Legambiente contro l’uso di materiali monouso in plastica





Saranno presenti:

Francesco Tavaglione, Sindaco di Peschici

Francesco Tarantini, Presidente di Legambiente Puglia

Rosario Cusmai, Vice Presidente Provincia di Foggia

Claudio Costanzucci, Vice Presidente Parco Nazionale del Gargano

Raffaele Vigilante, Coordinamento regionale Tutela del Mare





Ore 18.00