A Carovigno il casting per il concorso nazionale “Un volto x fotomodella”,

Si svolgeranno a Carovigno (Br) Lunedì 30 luglio 2018, alle ore 18:00 il casting per il concorso nazionale “Un volto x fotomodella”, il concorso delle Miss più belle d'Italia, dove possono partecipare gratuitamente le ragazze di bella presenza dai 14 ai 29 anni.





Saranno scelti le finaliste regionali che rappresenteranno la puglia e avere il diritto a concorrere alle ambite fasce e ai vari contratti e premi offerti nella finale nazionale che si terrà a Fiuggi dal 30 agosto al 1 settembre 2018. Saranno presenti al casting professionisti del settore fra fotografi professionisti, modelle professioniste, coreografi, organizzatori, stilisti e proprietari di marchi famose di abbigliamento. A tutte le ragazze che parteciperanno al casting avranno un simpatico omaggio e colore che supereranno il casting sarà data la possibilità di partecipare ad uno Shooting Fotografico.