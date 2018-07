Alga marina “Ostreopsis ovata”, efficace collaborazione tra Comune e Arpa Puglia

Con riferimento al monitoraggio delle acque marine teso a verificare il livello di concentrazione dell’alga microscopica marina denominata “Ostreopsis ovata”, il Sindaco della Città di Fasano, dott. Francesco Zaccaria, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Come preannunciato nella giornata di venerdì scorso, l’implementazione dell’attività di monitoraggio dei livelli di concentrazione dell’alga marina ha consentito che il divieto di balneazione e di prelievo delle acque fosse limitato nel tempo, fino al 20 luglio, come prescritto dall’ordinanza sindacale. Con grande soddisfazione annuncio che le attività svolte dall’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione dell’ambiente hanno sortito i risultati che l’intera Città aspettava.

La concentrazione dei livelli della microalga marina è rientrata nei limiti fissati dalle linee guida dell’Istituto Superiore della Sanità. Il mare e la costa sono fruibili. A tali risultati si è pervenuti anche grazie all’encomiabile sforzo dell’Arpa Puglia che negli ultimi giorni ha eseguito costantemente verifiche e campionamenti, in quanto l’alga marina si sviluppa in maniera molto rapida e altrettanto rapidamente regredisce. Ciò significa che i dati del monitoraggio forniscono una rappresentazione istantanea del fenomeno che può variare velocemente nel tempo e nello spazio. Auspico che per l’avvenire un tale esempio di efficace sinergia fra Amministrazione comunale e Agenzia regionale abbia a riprodurre risultati volti a garantire informazioni rapide e sicure per i frequentatori del litorale costiero, rendendo un servizio utile alla collettività.”