CABIRIA ART FEST II EDIZIONE. CATERINA COSTANTINI, LA SIGNORA DEL TEATRO AL CABIRIA ART FEST.

Si è conclusa a Mesagne, con grande successo, la prima serata del Cabiria Art Fest che ha reso omaggio a “Nannarella” con lo spettacolo teatrale “Cara Anna Magnani” di Caterina Costantini,con Caterina Costantini e Nicola Valenzano. La manifestazione, organizzata da Cabiria Circolo Arci, è patrocinata dagli assessorati Turismo, Spettacolo e Cultura del Comune di Mesagne e da Arci Brindisi e sotto la direzione artistica di Anna Rita Pinto.





Un omaggio a un'attrice dall’esistenza tumultuosa tra le più note al mondo, premio Oscar per “La rosa tatuata”. Costantini, attrice versatile che si muove agilmente tra dramma e commedia, riesce a far rivivere attraverso le riviste e i film interpretati, dalla Magnani, le sofferenze, le gioie e le passioni dell’ineguagliabile attrice e donna dalla risata aperta, coinvolgente e di temperamento: Nannarella.Caterina Costantini, madre del bravo attore Primo Reggiani ed ex moglie del noto Aldo, a detta del pubblico e della critica, ha la responsabilità e il peso di ricordare molto Anna Magnani.



A precedere lo spettacolo,il reading “Piccole storie”, racconti brillanti scritti e interpretati da Giuseppe Summa, Raffaella Ricci, Katiuscia Vammacigna e Davide Scalera, allievi dell’Accademia di Cinema e Scrittura Creativa Cine Script che da qualche anno accoglie aspiranti autori da tutta la Puglia.La serata di oggi, martedì 24 luglio, sarà dedicata a un nuovo reading di “Piccole storie” e a seguire il concerto con Simona Stamer Quartet, all’insegna delle sonorità del Samba-canção del Samba-enredo.





Mesagne, 23.07.18