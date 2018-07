NoOil – Stop alle trivelle, il Sindaco Coppola prende parte al flash mob organizzato da Legambiente

Tutti i sindaci delle città pugliesi insignite del vessillo delle Cinque Vele Legambiente si sono dati appuntamento nella mattinata di oggi, giovedì 26 luglio, presso Lama Monachile a Polignano a Mare per protestare contro i finanziamenti ai progetti di ricerca ed estrazione degli idrocarburi.



Su invito di Legambiente i sindaci hanno dato vita al flash mob #NoOil – Stop alle trivelle, brandendo lo striscione con lo slogan davanti ad uno degli scorci marini più suggestivi d’Italia. Sullo sfondo anche Goletta Verde, l’imbarcazione che a Polignano ha trascorso tre giornate per lavorare come di consueto sull’analisi delle acque di balneazione. Presente al fianco dei sindaci di Puglia, il governatore Michele Emiliano e il Presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, uniti per contrastare le invasive idrospezioni avviate e da avviare negli oltre 120mila chilometri quadrati che fronteggiano l’Adriatico.





«In questa tappa – ha spiegato il Presidente Ciafani – presentiamo le trivellazioni operate da Eni, la principale compagnia energetica italiana a prevalente capitale pubblico, chiedendo al Governo di indirizzare le scelte del gruppo. Come dimostriamo nel dossier appena pubblicato, Eni continua a investire su petrolio e gas, mentre bisogna riorientare le scelte aziendali sull’energie verdi e rinnovabili. Il dibattito nazionale va incentrato su questa urgenza, piuttosto che su una serie di questioni, sicuramente importanti, che sono però la diretta conseguenza di scelte che non garantiscono la salvaguardia ambientale».