Lavori di miglioramento sismico dell’immobile sede dell’IPSIA “Agostinelli” di Ceglie Messapica e di messa in sicurezza e riqualificazione del Liceo scientifico “Fermi-Monticelli” di Brindisi. Richiesto finanziamento di 6.583.143,00 Euro.





La Provincia di Brindisi ha, tra i suoi compiti istituzionali e fondamentali, quello di assicurare la migliore vivibilità e la piena sicurezza della popolazione scolastica negli edifici di sua competenza. E, in tale ottica, il presidente Domenico Tanzarella, sostenuto tecnicamente dagli uffici dell’Ente, sta monitorando ogni possibile fonte di finanziamento per realizzare interventi migliorativi degli edifici scolastici dell’intero bacino di utenza provinciale.





In tale ottica, la Provincia di Brindisi, con Decreti del Presidente n.40 e n.41 del 2018, ha presentato, entro i termini stabiliti del 29 giugno 2018, la propria candidatura alla Regione Puglia per partecipare, con due suoi progetti, all’avviso pubblico in seno al piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020, il cui obiettivo è il finanziamento di interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamenti sismico ed efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica destinati all’istruzione scolastica statale o per la realizzazione di palestre scolastiche.