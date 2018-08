Libri. Paolo Giordano a Ostuni per la presentazione del suo ultimo successo “Divorare il cielo”

Paolo Giordano, già vincitore del Premio Strega 2008 col suo libro La solitudine dei numeri primi, sarà a Ostuni ospite de Il Presìdio del libro e Librinfaccia presso i Giardini di Palazzo Cirignola in Corso Mazzini 11, Sabato 18 agosto.





L’autore sarà accompagnato nella presentazione del suo ultimo successo “Divorare il cielo” da Gaia Manzini, autrice di racconti e romanzi che nel 2009 ha esordito per Fandango con la raccolta di racconti Nudo di Famiglia. La scomparsa di Lauren Armstrong suo ultimo lavoro è stato candidato al Premio Strega 2018.





In Divorare il cielo attraverso la voce e lo sguardo di Teresa, si materializza una masseria pugliese, magistralmente evocata, dove regna il legame con la terra e la bramosia del desiderio e del sogno (da qui il “divorare il cielo” del titolo). La masseria di Speziale è un posto dove i ragazzi vanno e vengono, uniti dal lavoro e dalla preghiera, nella quale la protagonista, che vive al nord , si introduce e trova in Bern il dirompente desiderio dell’amore adolescenziale. Un desiderio “vitale”, legato alla natura, e lontano dall’artificio, dalla grigia atmosfera torinese, a cui Teresa appartiene. E da qui il romanzo si snoda svelando man mano il mondo che racconta, gli affetti e i legami nell’arco di decenni. Un romanzo che tiene viva l’attenzione del lettore,un romanzo in cui quattro ragazzi sono i protagonisti di una storia prevalentemente ambientata in una masseria in Puglia, vicino a Ostuni. Intorno alla vicenda personale dei quattro ragazzi, si intrecciano tante storie più grandi di loro e di noi. Torna al romanzo di formazione Paolo Giordano - dopo aver conquistato una grossa fama con La solitudine dei numeri primi – ma da uomo di scienza prima che di lettere, lo fa con un romanzo intenso , scritto con la precisione del thriller.