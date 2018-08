Mesagne. Sabato 25 agosto primo giorno della Fiera Medievale Franca

Manca davvero poco per la XV edizione della Fiera Medievale Franca che si inaugurerà sabato 25 agosto alle 19 in piazza Commestibili.





La storia ci racconta che la fiera medievale Franca ha le sue origini fin dal medioevo. Tutto comincia quando schiere di pellegrini, prima di proseguire il loro viaggio per la Terra Santa, si recavano a pregare nella grotta dell'Arcangelo Michele, protettore dei soldati, per poi imbarcarsi dai porti di Siponto, Barletta, Trani, Bari, Brindisi e Otranto, per il loro voto di crociata.



Poiché la frequenza dei Forestieri cresceva di anno in anno, i mesagnesi presero l'abitudine di far mostra dei prodotti della loro ricca terra. Di qui ebbero origine due celebri mercati, che furono poi trasformati in pubbliche fiere dall'Imperatore Federico II, a seguito di una petizione dell'università di Mesagne.



Infatti, negli anni dal 1221 al 1229 il grande imperatore Svevo dimorò a Brindisi sia per sposare la figlia del Re di Gerusalemme che per preparare una nuova crociata. Federico, per ringraziarli concesse quello speciale privilegio. Dopo la sua morte detto privilegio fu riconfermato da suo figlio prediletto Manfredi Svevo, nel 1263 i due famosissimi mercati furono così dichiarati fiere Franche da tasse decime e altro.





Quest'anno ad aprire la due giorni dedicata al Medioevo e alla storia della nostra Città, saranno i giochi del Borgo. Bambini e adulti si sfideranno in prove medievali per decretare quale quartiere del Borgo vincerà la sfida. Nella serata di sabato, per grandi e piccini, tre diversi momenti: