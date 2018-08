Brindisi, vertenza Santa Teresa. Bozzetti (M5S): “Manca la volontà politica della Regione di far ripartire la partecipata”

“Il tempo passa, ma i problemi per i lavoratori della partecipata della Provincia di Brindisi, la Santa Teresa Spa, continuano a restare irrisolti”. Lo dichiara il consigliere regionale brindisino del M5S Gianluca Bozzetti.



Qualche giorno fa si è avuta la notizia dell’aggiudicazione da parte della Provincia di Brindisi di un bando regionale sull’edilizia scolastica, circa 6 milioni di euro che dovrebbero essere utilizzati per la messa in sicurezza di alcuni istituti superiori della provincia.





“Lavori - continua Bozzetti - che ci auguriamo vengano affidati alle maestranze della partecipata Santa Teresa che, occorre ricordarlo ancora una volta, ha personale e strumentazione adatta ad assolvere tale compito. La domanda che ancora ci poniamo è come sia possibile che la Santa Teresa non abbia ad oggi ripreso a lavorare a pieno regime, viste le possibilità economiche sorte in questi mesi. Verrebbe da pensare che vi sia la volontà di portare allo sfinimento la partecipata e i lavoratori, così da giungere il più rapidamente possibile ad un epilogo che molti avrebbero voluto già scrivere”.





Il consigliere cinquestelle denuncia come a mancare sia la volontà politica regionale e un inspiegabile ostracismo da parte di alcuni settori dirigenziali della Provincia.