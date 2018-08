17^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL FICO MANDORLATO E DEI PRODOTTI TIPICI: PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA – SABATO 25 AGOSTO 2018





Continua la manifestazione di valorizzazione e promozione del prodotto tipico di San Michele Salentino, il fico mandorlato, racchiuso in una tre giorni di festa con degustazioni a cura dei produttori, ed ancora convegni, concorsi enologici, concerti musicali, eventi culturali e sportivi, la mostra pomologica con la Piazza FicusNet e la Via della biodiversità.





La manifestazione, promossa dal Comune di San Michele Salentino ed organizzata dall’APS Hortus Puglia, è patrocinata dalla Presidenza della Giunta della Regione Puglia, Provincia di Brindisi e Camera di Commercio di Brindisi e si avvale della preziosa collaborazione di AIS Brindisi, GAL Alto Salento, Associazione Produttori Fico Mandorlato, Rete FicusNet, Associazione “Passo di Terra”, Consorzio Produttori Vini e Mosti Rossi di Manduria.





Il programma di domani, sabato 25 agosto, prevede alle ore 20, presso la Pinacoteca “S. Cavallo”, il Convegno con le delegazioni dei Comuni gemellati con San Michele Salentino, nell’ottica della cooperazione, valorizzazione e promozione del prodotto che li accomuna: il fico. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Nicla Pastore.