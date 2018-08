SITUAZIONE METEO PREVISTA PER I GIORNI 26 e 27 Agosto 2018

Un sistema perturbato atlantico, già presente sul settentrione italiano, interesserà ancora per oggi e per domani la nostra penisola, estendendo l’attività temporalesca ed intensificando la ventilazione anche sulle regioni del centro Italia e su parte del meridione.

A partire dalla giornata di domani 26 agosto e per le successive 24-36 ore sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati moderati, puntualmente elevati specie sui settori garganici. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati nelle zone interne. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento

Il Centro Funzionale Decentrato ha valutato a partire dalla mattinata di domani 26 agosto e per le successive 24-36 ore un’ALLERTA ARANCIONE per rischio idrogeologico localizzato e per temporali sulla Puglia Settentrionale e un’ALLERTA GIALLA per temporali e rischio idrogeologico localizzatosulle restanti zone della regione.

Il Centro Funzionale e la Sala Operativa monitoreranno gli eventi fornendo aggiornamenti in merito all’evoluzione della situazione meteo e degli effetti al suolo.