SAN MICHELE SALENTINO. CHIUSA CON SUCCESSO LA 17^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL FICO MANDORLATO.

CHIUSA CON SUCCESSO LA 17^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL FICO MANDORLATO. TRE GIORNI DI GRANDE PARTECIPAZIONE, INCONTRI PREMIAZIONI, SPORT E TANTA MUSICA TRADIZIONALE.





Si è conclusa ieri la XVII edizione del “Festival del Fico Mandorlato e dei Prodotti Tipici”, la kermesse enogastronomica legata alla tradizione del prodotto principe della Comunità brindisina, il fico mandorlato, promossa dal Comune di San Michele Salentino ed organizzata dall’APS Hortus Puglia, patrocinata, inoltre, dalla Presidenza della Giunta della Regione Puglia, dalla Provincia di Brindisi e Camera di Commercio di Brindisi, con la preziosa collaborazione di AIS Brindisi, GAL Alto Salento, Associazione Produttori Fico Mandorlato, Rete FicusNet, Consorzio Produttori Vini e Mosti Rossi di Manduria e le Associazioni Runners San Michele Salentino, Ex Terra SRL e Passo di Terra.





Una tre giorni di grande partecipazione ed afflusso di turisti, curiosi ed amanti della storia, dell’arte e della cultura tradizionale del territorio, si sono incontrati in Piazza Marconi, cuore pulsante del Festival e nei vicoli di San Michele Salentino per ammirare ma, anche, gustare il fico mandorlato, simbolo di eccellenza sul quale, Istituzioni e produttori, hanno puntato in tutti questi anni, al fianco di altre tipicità territoriali come le oltre cento varietà di pomodori, i meloni antichi, mandorle di varie specie.





L’anteprima del Festival, venerdì 24, ha visto protagonista lo scrittore torinese Paolo Giordano e la presentazione del suo ultimo romanzo “Divorare il cielo”.





Nella stessa serata si è insediata la Commissione della 10^ edizione del Concorso “I migliori vini dolci di Puglia incontrano il Fico Mandorlato” che, nella serata di sabato 25, ha premiato le Cantine pugliesi vincitrici. Ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento dell’AIS Brindisi, i vini Selvaoro 2012 di Cantine Due Palme e Kricò 2013 di Cantine Paolo Leo.





Fino a tarda notte, le note dei pianoforti hanno emozionato il pubblico presente grazie alla bravura di tre pianisti di fama internazionale: Mario Rosini, Carla Petrachi e Francesco Castellano.





La musica balcanica e salentina dei BandAdriatica ha, invece, infuocato Piazza Marconi nella serata di sabato 25 agosto.





La giornata di ieri, invece, ha visto protagonista lo sport con la 5^ edizione della Gara Podistica “Trofeo Fico Mandorlato” che ha visto la partecipazione di oltre 300 atleti provenienti da tutta la Puglia e oltre. La gara si è conclusa con la partecipazione del tedoforo ostunese, Vittorio Brandi, che ha percorso le vie del centro cittadino con la torcia olimpica.





La chiusura della 17^ edizione non poteva che concludersi, come vuole la tradizione, con le noti travolgenti di mandolini, zampogne e fisarmoniche del gruppo Taricata, per il concerto “Lorenzo&Friends” dedicato al prof. Lorenzo Caiolo. Sul palco a raccontare l’uomo e l’amico Lorenzo, tanti amici e la moglie Rosanna, alla quale l’Amministrazione Comunale, con in testa il Sindaco Giovanni Allegrini e l’organizzatore del Festival, Pierangelo Argentieri, hanno voluto consegnare il premio “Fico Mandorlato”, dedicato alla memoria di Lorenzo Caiolo e come ringraziamento per il suo impegno sociale, umano e professionale.