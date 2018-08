Emergenza Xylella, tutto pronto per l’avvio del presidio informativo presso la sede locale dell’ARIF, l’agenzia regionale per le politiche irrigue e forestali

Verrà inaugurato alle ore 17.30 di sabato 1° settembre il Presidio Informativo predisposto alla diffusione delle misure di contenimento del batterio, regole e buone pratiche per il contrasto alla Xylella fastidiosa.



Promotori dell’iniziativa sono il Comune di Ostuni e il Libero Comitato Anti-Xylella, costituitosi recentemente in associazione di promozione sociale, con la collaborazione del Parco Naturale delle Dune Costiere.



Proposto alle autorità regionali sin dai primi segnali di contagio dal Presidente Enzo Lavarra e dal Sindaco Gianfranco Coppola, lo sportello è stato allestito a Ostuni, all’interno di un locale di proprietà comunale che attualmente ospita la sezione locale dell’ARIF, presso l’ex macello cittadino (ex SS 16), sede del GAL Alto Salento e centro polifunzionale di accoglienza turistica.



Il servizio entrerà in funzione a partire dalla data d’inaugurazione e sarà a disposizione di quanti sentono l’esigenza di informarsi correttamente e confrontarsi con l’istituzione comunale e regionale in merito alle disposizioni adottate per limitare i danni che la batteriosi sta perpetrando su tutto il territorio pugliese, cercando di fermarne l’avanzata verso nord e scongiurare la contaminazione dei meravigliosi esemplari della Piana degli olivi millenari.





L’inaugurazione del Presidio Informativo sarà gestita e animata dall’Associazione Libero Comitato Anti-Xylella, attraverso l’intervento della Presidente Carmela Riccardi, che delineerà gli obiettivi dello sportello. Ospiti d’onore dell’evento saranno i responsabili di “InfoXylella”, sito internazionale di divulgazione scientifica sul batterio, alcuni ricercatori del CNR di Bari e Antonio Boschetti, Direttore dell’Informatore Agrario.





Il Presidio intende coinvolgere le amministrazioni locali che fanno riferimento al GAL Alto Salento e i Comuni limitrofi, le associazioni di categoria, le aziende agricole, i vivai, gli agricoltori diretti e i proprietari di olivi e altre specie ospiti del batterio. Mirata a supportare l’operato della Regione Puglia e dell’Osservatorio fitosanitario regionale, l’iniziativa intende offrire la possibilità a chiunque ne senta l’esigenza, di confrontarsi con ispettori/tecnici e ricercatori in grado di rispondere alle domande, fugare dubbi e perplessità e indicare le modalità più opportune per difendere il patrimonio olivicolo dell’Alto Salento e, più in generale, dell’intera Regione.