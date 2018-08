Replica del Senatore Vitali alle dichiarazioni del consigliere regionale Andrea Caroppo

Il Senatore Luigi Vitali, coordinatore regionale di Forza Italia, risponde alle dichiarazioni rilasciate sulla Gazzetta del Mezzogiorno, dal coordinatore pugliese della Lega e consigliere regionale Andrea Caroppo.





”Prendo atto che ogni occasione è buona per Caroppo per segnare le distanze da Forza Italia, ( che poi è stato il partito che lo ha fatto eleggere consigliere regionale ).





Chiarisco allora il senso delle mie dichiarazioni rilasciate su richiesta della Gazzetta del Mezzogiorno. Alla domanda se ad Everest ci fossero rappresentanti della Lega. Ho risposto che la kermess di Giovinazzo è un tradizionale incontro tra eletti, dirigenti e militanti di Forza Italia. Ciò non esclude che tutti i rappresentati politici del Centrodestra che volessero parteciparvi sarebbero i benvenuti.





Punto. Ribadisco che vi è la necessità di chiarire una volta e per tutte se il Centrodestra che conosciamo (quello delle regioni Veneto, Lombardia, Liguria, Molise e Friuli e di tante amministrazioni locali) debba, come fermamente crediamo ed auspichiamo, continuare ad esistere o meno.