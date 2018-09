Istituzione a Lecce del corso di laurea in Ingegneria delle tecnologie industriali – D’Attis (F.I.): “una grande opportunità anche per il territorio brindisino”





“La nascita del nuovo corso triennale di laurea professionalizzante in ‘Ingegneria delle tecnologie industriali’ presso l’Università del Salento rappresenta una grande opportunità per il territorio brindisino e, più in generale, della Puglia meridionale”.





Ne è convinto il deputato di Forza Italia Mauro D’Attis il quale ha seguito con attenzione, nelle scorse settimane, i passi conclusivi verso l’effettivo avvio di questa importante iniziativa di formazione in campo industriale (previsto per il prossimo 24 settembre).





“Il Presidente del Consiglio didattico di questo nuovo corso di laurea, prof. Alfredo Anglani – ha aggiunto l’on. D’Attis - ha già coinvolto ordini professionali e associazioni di categoria nell’ambito del comitato di indirizzo di questa laurea ed è importante che ne facciano parte esponenti delle tre province salentine.