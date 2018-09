Brindisi. Bozzetti (M5S): “ A due anni dalla mia proposta inizia il percorso per istituire il Polo Universitario del mare e della nautica”

“Finalmente inizia il percorso per far diventare realtà la mia proposta d’istituire a Brindisi un Polo Universitario del mare e della nautica, fondamentale per lavorare a un modello di sviluppo economico differente per la città”. Lo dichiara il consigliere del M5S Gianluca Bozzetti in seguito alle parole del Presidente dell'Autorità di sistema del mare Adriatico Prof. Ugo Patroni Griffi, che nel corso della sottoscrizione dell’accordo con le Università di Bari e Lecce e alcune Banche per dare ulteriore supporto alle aziende che intendono investire nelle ZES, ha dichiarato di voler collaborare con il consigliere pentastellato per realizzare il Polo.