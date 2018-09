IN_CHIOSTRI 2018. Martedì 18 settembre la conferenza stampa di presentazione

Martedì 18 settembre, alle ore 10.00, in Palazzo di Città (Sala della Giunta), si svolgerà la conferenza stampa di presentazione di IN_CHIOSTRI 2018, evento organizzato dall’Associazione Diecieventotto – Manifesto per la Cultura e dalla sezione di Brindisi della Società di Storia Patria per la Puglia col patrocinio del Comune di Brindisi e il concorso di enti, istituzioni culturali, associazioni e scuole della città.