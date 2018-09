Brindisi. Centro territoriale di prima accoglienza della Fauna selvatica in difficoltà. Lettera dell’UPI al presidente della Regione Puglia

A seguito dell’emanazione della L.R. n.23 del 9 agosto 2016, la Regione Puglia ha stabilito che “Le funzioni amministrative di caccia e pesca delle Province sono oggetto di trasferimento alla Regione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa Legge ed espletate anche sotto forma di convenzioni o forme di avvalimento”.





In virtù di questo, la Provincia di Brindisi ha inviato nei mesi scorsi una proposta di convenzione alla Regione Puglia per la gestione del proprio Centro territoriale di prima accoglienza della fauna selvatica, chiedendo un contributo annuo di 90 mila euro, la cui congruità è stata anche verificata dalla stessa Regione, al fine di garantire un servizio pubblico continuativo e professionale, così come espletato in 18 anni.



A tutt’oggi, dopo numerose sollecitazioni, la Regione non ha ancora provveduto alla stipula di detta Convenzione e al pagamento dell’impegno di spesa di cui all’atto dirigenziale del 22 dicembre 2017.