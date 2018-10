MI FORMO E LAVORO - CORSI RETRIBUITI PER DISOCCUPATI

L'azione "Mi Formo e Lavoro", finanziata dalla Regione Puglia prevede l'attivazione di 20 corsi gratuiti e retribuiti per disoccupati . Il CSAPI - attiverà 10 corsi presso la ns sede di Brindisi in Via Montegrappa 4, e 10 corsi a Cavallino (Lecce) in viale Cicerone 6.

I corsi partiranno presumibilmente a metà novembre 2018.





I disoccupati interessati dovranno sottoscrivere la domanda SCARICA CLICCANDO QUI e sottoscrivere il patto di servizio presso il CTI - Centro Territoriale per l'impiego di competenza.





Ad ogni disoccupato è riconosciuta una indennità di € 6,00 l'ora

Ai precettori di Disoccupazione invece un'indennità pari a € 2,50 l'ora