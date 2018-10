Nasce i-am LAB il primo Laboratorio nazionale di Alta Formazione per il mondo degli eventi - Primo incontro in Puglia su "Come attrarre l'incoming dalla Cina" 27 e 28 ottobre a Bari





"Come attrarre l'incoming dalla Cina". La Puglia ospita a Bari il 27 e 28 ottobre, con un tema di grande attualita e interesse, l'appuntamento che inaugura i-am LAB, il primo vero laboratorio nazionale di Alta Formazione per la Meeting industry.





Ideato e realizzato da Meet In Action - MIA, la prima rete d'imprese italiana nel settore Meeting Incentive Congress and Exhibition (MICE), il corso avanzato di formazione ha il patrocinio di Confindustria Puglia e MPI Italia Chapter, la piu grande community a livello mondiale di categoria.





Il laboratorio si rivolge a tutta la filiera del settore congressuale: non solo agli specialisti dell'industria degli eventi, ma anche tour operator, alberghi, agenzie, guide turistiche, ristorazione, destination manager e in piu in generale gli esperti del turismo. Non un semplice corso base, ma un approfondimento di competenze specifiche e innovative; finalmente una formazione avanzata basata sui principi pratici dell'apprendimento: pratica, interattivita ed esperienza.





Nei prossimi anni la sfida italiana del Business Travel o turismo d'affari sara quella di dare un forte impulso ai flussi turistici internazionali e vincere la competizione con i paesi leader del dell'accoglienza mondiale. E'questo lo scenario in cui si muove i-am LAB che offre un mix pratico - teorico, orientato al metodo learning-by-doing. Sin da subito i partecipanti potranno elevare il proprio "sapere" e"saper fare", grazie a simulazioni di casi reali, discussioni guidate e pair work e all'esperienza sul campo di chi "vive" ogni giorno il mondo degli eventi. I corsi saranno tenuti da una faculty composta anche dai soci Federcongressi&eventi e MPI Meeting Professionals International nonche Confindustria. I partecipanti approfondiranno in aula argomenti cruciali e soprattutto innovativi della professione ed i trend del momento nel mondo MICE.





Fra i docenti troviamo Matteo Bellomi, amministratore unico di Renbel Travel Group, e amministratore delegato di un'importante azienda di Business Travel, l'olandese Rob Herman Budde, Cofondatore e direttore creativo di Magina, Elisabetta Caminiti,_Co-owner & Managing Director di MINE Meeting, Incentive, New Events e Presidente MPI Italia Chapter, Paola Casentini, Co-owner & Managing Director Motivation M.I.C.E. Srl., Rosario Gagliardi, Founder & General Manager Formedica SRL., Maddalena Milone, CEO e direttore progettuale Meeting Planner Srl.,_Susanna Priore, Responsabile e coordinatrice nazionale Provider ECM e PCO - Federcongressi ed Eventi,_Margherita Ruggiero, Co-owner & Director of marketing Motivation M.I.C.E. Srl. e Maria Grazia Sapigni, CEO e direttore progettuale organizzativo Magina.





La programmazione delle attivita di i-am LAB partira il 27 e 28 ottobre 2018 a Bari, presso il Palace Hotel, con il primo Corso Avanzato "Come attrarre l'incoming dalla Cina". Si comincia quindi con l'incoming dalla Cina, il motore di cambiamento piu potente dell'industria del turismo mondiale a cui l'Italia guarda con molto interesse. Nel 2017 la crescita del turismo internazionale cinese ha toccato gli 84 milioni di arrivi, +7% rispetto al 2016. Durante il corso anche un'attivita esperenziale mirata: con una docente di cultura cinese, Carlotta Trevisan, sara allestito un banchetto secondo le regole della tavola cinese.