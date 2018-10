Brindisi. Torna Urban Nature, natura in città

Domenica 7 ottobre il WWF dà spazio alla biodiversità in città grazie a URBAN NATURE, il grande evento nazionale dedicato alla natura urbana, organizzato dal WWF in collaborazione con l’Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS) e con il progetto CSMON-LIFE.





Urban Nature – Natura in città ha l’obiettivo di coinvolgere i cittadini nell’esplorare, conoscere e ‘ri-costruire’, laddove sia assente o poco curata, la biodiversità delle città. L’evento nazionale WWF dedicato alla biodiversità in città nella seconda edizione punta sull’effetto ‘benessere’ della natura urbana sui più piccoli.





L’elisir di buona salute per tutti noi, e in particolare per i più piccoli, è nascosto nel verde urbano: è questo il principio dal quale dovrebbe partire la progettazione delle nostre città per restituire agli abitanti la ‘biodiversità perduta’ e dare finalmente valore alla natura, soprattutto nelle metropoli.





Urban Nature è patrocinato a livello nazionale dai Ministeri dell’Ambiente, dall’ANCI e dall’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Roma. Si svolgerà in collaborazione con il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS).





Oltre 100 eventi in oltre 50 città italiane.





A Brindisi, i volontari del WWF vi aspettano nel bellissimo parco Di Giulio, a partire dalle 10:00.





Sarà anche un grande momento di citizen science, attività collegate ad una ricerca scientifica o ad un monitoraggio a cui partecipano i cittadini. Domenica infatti si potrà partecipare alla caccia al tesoro, nella quale i partecipanti incrementeranno la Mappa Nazionale della Biodiversità urbana attraverso un’App gratuita sviluppata nell’ambito del progetto europeo CSMON-LIFE (con capofila l’Università di Trieste), partner dell’evento. La partecipazione è gratuita e la squadra vincente si aggiudicherà un buono valido per due persone, per trascorrere un week end in una struttura ecosostenibile.





Grazie all’impegno dei volontari, anche quest’anno l’evento avrà un programma ricchissimo: passeggiata nel parco, caccia al tesoro, laboratorio di fotografia, laboratorio di illustrazione per i più piccoli e laboratorio di giardinaggio domestico A tutti i partecipanti alle attività, da prenotare anticipatamente, verrà donata una piantina della flora locale.