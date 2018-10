GARIBALDI HOTELS: CREAZIONE DI UNA HOLDING E PRIMA ACQUISIZIONE IMMOBILIARE - Riassetto societario per gestire il processo di crescita e primo investimento immobiliare da 3 milioni di euro per l’hotel Monzoni in Trentino,gestitodal Gruppo alberghiero dal 2015.





Rimini, 11 ottobre 2018- Rivoluzione in casa Garibaldi Hotels che annuncia la creazione della Holding Garibaldi Hotels Spa. Il nuovo assetto societario nasce dall’esigenza di gestire in modo strutturato lo sviluppo che il Gruppo a vocazione leisure ha registrato negli ultimi anni.





Nata nel 2013 a Ostuni, la società Garibaldi Hotels è cresciuta rapidamente, arrivando in pochi anni ad un portfolio di 9 strutture ricettive tra alberghi, resort, villaggi e dimore storiche in Puglia, Trentino, Sicilia, Sardegna con 600 camere in totale e una previsione di fatturato totale 2018 di 11 mln €.





La Holding si occuperà delle attività del Gruppo per consolidarne la posizione sul mercato, affrontare le sfide future ed effettuare operazioni finanziarie sostenibili per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di sviluppo.





Alla società capogruppo fanno capo: Garibaldi Restaurant Srl, per i servizi di outsourcing; Garibaldi Vacanze Srl, per la gestione dei villaggi; Garibaldi Gestioni Srl, per alberghi e resort; Garibaldi Immobiliare, la nuova business unit per l’asset immobiliare. La Holding mantiene, inoltre, una quota di partecipazione del 33% in Dimore & Hotels Srl per l’asset dimore storiche.





Prima operazione strategica nel ramo del “mattone” è l’acquisizione dell’Hotel Monzoni, situato a Pozza di Fassa (TN) e già in gestione al Gruppo alberghiero dal 2015. Un investimento di circa 3 milioni di euro per rilevare la proprietà e procedere ad una operazione di ristrutturazione e di ampliamento del numero delle camere, dalle attuali 58 a 62.





“Si tratta della nostra prima operazione immobiliare su una struttura e un territorio, il Trentino Alto Adige, che in questi anni ci hanno dato molte soddisfazioni. La creazione di questa nuova business unit ci permetterà di dare maggiore impulso al nostro radicamento sul mercato italiano valutando in futuro ulteriori asset alberghieri di dimensione medio/grande situati in luoghi a vocazione turistica o in città che registrano elevati flussi leisure”, dichiara Fabrizio Prete, Direttore Generale Garibaldi Hotels.





Il riassetto corporate del Gruppo e l’operazione immobiliare sono stati seguiti dall’Advisor BDO, uno dei principali network internazionali di revisione e di consulenza aziendale in Italia e nel mondo.





Il closing dell’operazione finanziaria si concluderà entro il mese di ottobre mentre il riassetto societario sarà definitivo dal prossimo 1 dicembre.





Garibaldi Hotels in breve

Garibaldi Hotels nasce nel 2013 ad Ostuni, in Puglia, dall’idea di un team di giovani imprenditori, una società giovane e dinamica caratterizzata dalla trasversalità dell’offerta di ospitalità con hotel, residence, villaggi e dimore storiche

La mission aziendale è sintetizzata nel pay-off “vacanze senza confini” che riflette il DNA stesso del Gruppo: trasformare ogni soggiorno in una vera e propria scoperta per i propri ospiti. Garibaldi Hotels conta 9 strutture su tutto il territorio italiano con la Puglia in prima linea ma anche in Trentino-Alto Adige, Sicilia e Sardegna. La società si occupa della gestione sia dal punto di vista operativo che della commercializzazione delle strutture. www.garibaldihotels.it