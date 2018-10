Borraccino. Sono d’accordo con il Consigliere Pino Romano: svincoliamo il ragionamento sugli aeroporti pugliesi da considerazioni di tipo localistico.

S ono d’accordo con il Consigliere Pino Romano: svincoliamo il ragionamento sugli aeroporti pugliesi da considerazioni di tipo localistico .





Persiste una diversità di vedute con l’amico Pino Romano, a proposito dell’aeroporto di Grottaglie. Vorrei provare a mettere in fila alcune considerazioni, senza spirito campanilistico o di polemica.





Ricordo anzitutto che il Codice della navigazione non prevede l’esistenza di un “aeroporto industriale” e basta, come spesso viene definito quello di Grottaglie, distinto da un “aeroporto civile”. Il “M. Arlotta” è stato inserito tout court dal Ministero dei Trasporti nella lista degli aeroporti di interesse nazionale, avendo tra l’altro la pista più lunga dell’Italia meridionale.





Ricordo poi che nello scorso mese di marzo - e cioè prima del mio ingresso - la Giunta regionale ha approvato uno stanziamento di 2 milioni di euro destinato ad Aeroporti di Puglia e finalizzato proprio a finanziare interventi di riqualificazione dell’aeroporto di Grottaglie, in modo da renderlo appetibile alle compagnie aeree.





Attraverso anche questi necessari investimenti, sarà possibile rilanciare quello scalo e renderlo immediatamente fruibile per i voli civili, dando in questo modo un importante impulso per lo sviluppo economico e la crescita occupazionale di tutto il territorio jonico, Basilicata e Calabria comprese.





Non a caso l’aeroporto di Grottaglie è stato inserito nell’ambito della Zona Economica Speciale Jonica recentemente varata dalla Giunta regionale pugliese e da quella lucana, e attualmente all’attenzione del Governo centrale.





Siamo di fronte, quindi, a una visione interregionale – per niente campanilistica – del tema. Faremmo un torto a noi stessi e a chi ci segue, se ci abbandonassimo a una discussione (questa sì, di sapore campanilistico) del tipo “Brindisi, e non Taranto” o “Taranto, e non Brindisi”. S tratta invece di valorizzare le diverse potenzialità turistiche ed economiche legate alla riviera adriatica e a quella jonica e di provare a svilupparle ambedue insieme.