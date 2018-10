Ostuni 5 Stelle: l'Amministrazione si attivi e divulghi le opportunità che la Regione Puglia mette a disposizione in materia di sport e disabilità.

Ostuni 5 Stelle, con nota protocollata questa mattina, indirizzata al Sindaco, all'Ufficio Servizi Sociali, all’Assessorato allo Sport, all’Ufficio tecnico e p.c. Al Consiglio Comunale ed al Forum della Società Civile, ha richiesto all'Amministrazione di prendere in considerazione due opportunità che la Regione Puglia mette a disposizione in materia di sport e disabilità.





La prima riguarda l’acquisto di attrezzature tecnico sportive da parte di:

Enti Locali, Enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, Società e Associazioni sportive dilettantistiche, Associazioni di volontariato, parrocchie ed altri enti ecclesiastici.





Per questo la Regione Puglia ha previsto: 200 mila euro in favore delle Amministrazioni pubbliche e 98 mila euro per i soggetti privati.





La seconda riguarda invece la concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità.





Questa opportunità è riferita agli acquisti di attrezzatura effettuati dal 1 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2018.





Per questa iniziativa la Regione mette a disposizione 300 mila euro.





“Queste iniziative - dichiara Pierclaudio Ancona - dovrebbero essere colte al volo sia dall'Amministrazione che dalle Associazioni. Per questo chiediamo all'Amministrazione di attivarsi e soprattutto di divulgarle attraverso i canali informativi a sua disposizione, in modo che tutti gli interessati possano conoscere e cogliere questa opportunità.”