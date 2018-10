GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE. INCONTRO FORMATIVO PRESSO LA BASE UNHRD ONU DI BRINDISI.

In occoasione della Giornata mondiale dedicata all’alimentazione, presso la Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (UNHRD) di Brindisi si è svolto un corso di aggiornamento professionale organizzato dall’Ordine dei Giornalisti di Puglia dedicato al tema “Comunicare la fame nel mondo, le crisi umanitarie e il ruolo globale della Puglia nella risposta all’emergenze”.





All’evento formativo hanno partecipato: Vichi De Marchi, giornalista professionista che per lungo tempo è stata portavoce per l’Italia del World Food Programme delle Nazioni Unite; Andrea Tornese, giornalista e responsabile della comunicazione e dei rapporti con la stampa della Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (Unhrd) di Brindisi; Carlo Ciavoni, giornalista di Repubblica e responsabile di Mondo Solidale. Atteso anche l’intervento del Sindaco Rossi che all’ultimo momento ha dato forfait per sopraggiunti impegni improrogabili.





I relatori hanno sottolineato l’importanza, non solo strategica, della Base brindisina ma soprattutto l’importanza che essa ricopre quale tramite “di esperienza” e filo diretto tra il territorio locale e i territori flagellati da continue crisi umanitarie offrendo un’ ottica internazionale e al contempo locale dell’annoso problema. Al termine del confronto formativo ai partecipanti è stata offerta l’opportunità di visitare l’interno della base, al fine di avere un saggio di quelle che sono le atività della stessa. Interessante la visita al Unhrd Lab unità di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e nuove soluzioni logistiche .